En Puebla prohibirán a no vacunados contra Covid-19 entrar a lugares públicos; Barbosa alista decreto

De esa cantidad, han fallecido 15 mil 426 personas a causa del virus, aunque es de destacar que en el último día no se sumó ninguna muerte.

Sin ahondar en detalles sobre el decreto, el gobernador destacó que Puebla es una de las entidades con mayor porcentaje de población vacunada contra Covid-19, por lo que llamó a vacunarse a quienes no se han aplicado ninguna dosis.

"Por eso la decisión de prohibir la entrada de personas que no hayan sido vacunadas en lugares públicos está tomada y pronto publicaremos el decreto", adelantó Barbosa en conferencia de prensa.

El mandatario de Puebla confirmó este viernes 19 de noviembre que pronto será publicado el decreto que impedirá a las personas no vacunadas acceder a lugares públicos, con lo que se busca "reactivar" al estado en su totalidad.

Puebla.- En Puebla se prohibirá el acceso a lugares públicos a las personas no vacunadas contra Covid-19 , debido a un decreto que alista el gobernador estatal, Miguel Barbosa Huerta.

Raúl Durán Periodista

Egresé de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) en 2018. Inicié mi experiencia como en medios de comunicación en enero de 2019, uniéndome al equipo de periódico EL DEBATE como reportero web para el portal de noticias Debate.com.mx, permaneciendo como tal a la fecha. Me dedico a elaborar noticias de interés general y generar contenido para búsquedas de Google con base en conocimientos de SEO, para lo cual me he capacitado con diversos cursos proporcionados por Google. Mi interés periodístico se centra en temas de política, cultura, economía y seguridad tanto a nivel nacional como global. Escribo consciente de la responsabilidad que implica el acercar al lector información, procurando siempre que ésta sea veraz e imparcial.