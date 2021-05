En Puebla, una bebé de un mes muere en brazos de su mamá, una niña de 14 años

Puebla.- Un bebé de tan solo un mes de nacido murió en brazos de su mamá, una niña de 14 años originaria de Tehuacán, Puebla, la menor, al ver que su hija no respondía pidió apoyo de las autoridades, pero, lamentablemente, no pudieron hacer nada para salvar a la infante.

Tras la muerte de la bebé, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acordonaron la zona, así mismo se pidió la intervención de la Policía Científica y de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Puebla quienes abrieron una carpeta de investigación.

Hechos

La muerte de la bebé de tan solo un mes de nacida se registró a las 10:05 de la mañana del domingo, 16 de mayo, en el fraccionamiento Villas Universidad 1, en el municipio de Tehuacán, Puebla.

De acuerdo a medios locales, cuando la menor de 14 años, quien es madre de la infante, notó que su bebé no reaccionaba comenzó a pedir apoyo a las autoridades por medio del 911, las cuales arribaron al lugar.

Mientras los servicios de emergencia llegaron al lugar, la niña tomó a su bebé y junto con la abuela de la recién nacida se subieron a un auto para acercarse a la carretera donde fueron interceptadas por una ambulancia de Cruz Roja.

Lamentablemente los paramédicos no pudieron hacer nada para salvar a la bebé, ya que no contaba signos vitales, por lo que la mamá de 14 años fue interrogada por las autoridades, esta les comentó que al despertar notó que la niña no reaccionaba, motivo por el cual pidió ayuda.

Los paramédicos también notaron que la bebé tenía sangre en la nariz, por lo que se pidió apoyo de los cuerpos policiacos, arribaron al lugar elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, de la Policía Científica, quienes resguardaron la zona hasta la llegada de elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado.

Peritos duraron alrededor de dos horas realizando las diligencias correspondientes, posteriormente procedieron hacer el levantamiento del cuerpo de la bebé, el cual fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) donde se le realizará necropsia de ley, mientras que al mismo tiempo se abrió una carpeta de investigación.