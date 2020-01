En Sinaloa Insabi inicia sin reglas de operación ni recursos

Sinaloa.- Sin reglas de operación, inicia el funcionamiento del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), mismo que sustituirá al Seguro Popular después de su desaparición, que entró en vigor el 1 de enero del 2020.

El secretario de Salud en el estado, Efrén Encinas Torres, aseguró que no se cuenta con claridad de cuánto será el recurso destinado para el Instituto. Los servicios médicos se estarán brindando ininterrumpidamente, en espera de la información que se acuerde a nivel federal.

Incertidumbre

Encinas Torres aclaró que por el momento se estará operando con el presupuesto que se etiquetó para el Seguro Popular; y en lo que corresponde al personal que ahí trabajaba, se habla de la posibilidad de una recontratación; pues, a dos días de iniciado el Insabi, aún están trabajando de manera normal, ya que se cuenta con recurso para garantizar el pago de salarios hasta el mes de abril.

En este tema, el secretario destacó que se trata de una cifra aproximadamente de 170 personas que se tenían en el Seguro Popular, mismos que serán reintegrados al Insabi.

Atención gratuita

Por otra parte, el funcionario estatal recordó que el Insabi trata de la atención médica gratuita a todas las personas, quienes podrán ser atendidas en cualquier instituto de seguridad o clínica del sector de la salud, lo que entró en vigor a partir del primero de enero de este año.

“Esperemos que no haya complicación. Como todas las cosas, hay variables no controladas por uno. Todo puede ocurrir; pero el mecanismo y lo que tenemos de información es que el recurso financiero será transferido acorde a lo planeado, a más tardar, a la primera quincena del mes de abril, por lo que no habría ninguna dificultad”, reiteró Efrén Encinas Torres, en espera de que informen las autoridades federales.

Hospital Civil: Suspenden atención a afiliados al Seguro Popular

El Hospital Civil de Culiacán dio por finalizada la atención a todas las mujeres embarazadas que estaban afiliadas al Seguro Popular al concluirse este 1 de enero el convenio que se firmó durante 12 años con esta institución de salud pública del país.

Al anunciar la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y entrar en vigor el 1 de enero el director del nosocomio, Israel Martínez, explicó que están en espera de que la federación envíe sus reglas de operación y volver a firmar un convenio de colaboración, lo que permitirá reanudar la atención médica.

Actualmente, el Seguro Popular sostiene un adeudo con el Hospital Civil por siete millones de pesos por enfermedades catastróficas en niños recién nacidos y el programa Siglo XXI.