En Tianguis Artesanal de Uruapan, Michoacán, se lucha contra el regateo; artesanos felices de volver

Uruapan, Michoacán.- Tras dos años sin poder vender artesanías en el «Tianguis Artesanal de Uruapan», los barreros, alfareros, las ceramistas, bordadoras, talladores de madera, y en general todos los artesanos de Michoacán, están felices de poder ofertar sus productos en el tianguis, entre lágrimas contaron sus historias, pero además señalan tener que luchar contra el regateo.

La pandemia por Covid-19 frenó todas las actividades económicas en el 2019, lo que ocasionó que el tianguis artesanal más grande de Latinoamérica se suspendiera. Todos los participantes habían trabajado por meses, creando artesanías para vender, pero sus esperanzas se fueron abajo.

En Tianguis Artesanal de Uruapan se lucha contra el regateo

Todas las historias de los artesanos conmueven el corazón, recuerdan el catastrófico 2019, cuando el virus de Covid-19 paró las actividades en todo el mundo, y las comunidades p’urhépechas no fueron la excepción.

Alfonso Ponce, es un maestro del tallado y labrado de la madera de Pátzcuaro, tiene más de 40 años con el oficio, el cual lo aprendió desde pequeño, su padre le enseñó el arte y desde sus infancia ha conocido la experiencia de vender en este tianguis, pero con mucha tristeza recuerda el fatídico 2019.

“No me lo vas a creer pero traemos mercancía de ese año, la padecimos muy crítico, tuve que trabajar en otras cosas, con mis hijos nos pusimos a hacer mandados, y empezamos a vender cocas - refrescos- para poder salir de esa”, contó con voz cortada el señor Ponce.

Cuenta además que la gente apenas y valora su trabajo, le señalan que es «caro», pero las piezas que elabora llevan semanas de trabajo, dijo: “Si supieran como se hacen las cosas, las valorarían de otra manera”

En Tianguis Artesanal de Uruapan se lucha contra el regateo

Desde Cocucho hay historias muy desesperanzadoras, una bordadora de la comunidad quien no quiso revelar su nombre contó que tiene más de 40 años bordando, el oficio lo aprendió de una amiga, su lucha más grande es contra el regateo, cuenta que es muy difícil que las mujeres paguen por un guanengo - blusa bordada - hecho por ella.

“Yo quisiera que me pagaran 5 mil pesos por un guanengo, pero no quieren ni pagar mil 500, me tardo un mes en hacer uno de estos”, dice la mujer mientras señala uno de los tendederos más vistosos y coloridos del tianguis.

“Tengo que vender barato, a veces tengo que bajarme mucho, porque ocupamos para comer, y la gente cada vez quiere más barato”, continuó explicando.

Cuando la pandemia llegó, se quedó con todas sus guanengos guardados, sin poder salir a ningún lado a buscar dinero, producto de su trabajo, con la cabeza agachada y con una voz muy baja dijo:

“Estábamos bien tristes, bien escasos, no teníamos dinero para nada, fue muy difícil, tuvimos que vender todo muy barato, porque necesitábamos dinero”, dijo.

En Tianguis Artesanal de Uruapan se lucha contra el regateo

En los pasillos del mercado que se ha montado, se puede encontrar de todo, y está dividido por secciones, en donde se encuentran todos los juguetes y artículos para la cocina hechos con madera, se puede encontrar a la señora Alberta Gabriel.

Ella trajo a vender más de mil piezas que fabricó a lado de su marido, durante tres meses se estuvieron preparando para poder presentar un puesto digno, también contó su historia de cuando la pandemia la dejó con las cajas llenas de mercancía.

“Ya teníamos todo listo y nos dijeron que se suspendía, y pues nos quedamos con todo, afortunadamente en mi pueblo si se vendió, no traigo nada de aquel año, y ahora nos apuramos para hacer más de mil piezas antes de venir”, relató.

A ella se le puede encontrar en Parácuaro, solo hay que llegar a preguntar en la carnicería de Jorge Vázquez, y la familia les ayudará a dirigirlos hasta su taller.

En Tianguis Artesanal de Uruapan se lucha contra el regateo

Caminando por el tianguis artesanal se podrán dar cuenta que hay de todo tipo de vendedores y vendedoras, buscando entre las piezas más grandes de barro, si miran de manera atenta podrán encontrar a las maestras de más trayectoria.

Entre ellas está la señora Teresa Molina, sus manos han hecho vasijas de barro desde que tiene memoria, más de 60 años de experiencia corren por sus dedos y su ojos cansados. Su madre le enseñó el arte de la alfarería.

“Cómprame una pieza”, dice la señora Teresa con su voz cansada, su edad no le permite hablar mucho, pero es una de las vendedoras más antiguas. Su madre la cargó desde siempre vendiendo sus piezas, dice recordar ir al tianguis desde que era pequeña.

En Tianguis Artesanal de Uruapan se lucha contra el regateo

Entre los puestos están los concursantes de este famoso tianguis artesanal, hay p’urhépechas que han encontrado en el arte de sus tradiciones una forma de sustento y van por todo México, participando en concursos que les deja premios para vivir de manera digna.

Los diablos de Ocumicho, son reconocidos a nivel internacional, uno de los más dignos representantes es Jorge Hernández, trabaja el barro desde que recuerda, al igual que la mayoría de los grandes en su ramo, este año estaba resignado a que el tianguis no se llevaría a cabo, pero hoy está feliz de poder vender y participar en uno de los concursos más importantes de Michoacán.

“No vendemos más que en los tianguis, pero yo concurso, en todas partes de México, he ganado, mis diablos son muy detallados, a veces me tardo hasta dos semanas en hacer uno, pero me hace salir adelante”, contó Jorge.

En Tianguis Artesanal de Uruapan se lucha contra el regateo

Hoy, entre música de diferentes bandas, mil quinientos artesanos de las cuatro regiones p’urhépechas, bailaron en un desfile por las calles de Uruapan. Entre sus manos llevaban orgullosos las mejores piezas que crearon, catrinas, platos de madera pintados con la técnica del maque, otras mujeres llevaban cántaros o sillas tejidas, las participantes de Paracho adornaron guitarras con las que bailaron durante todo el desfile.

El gran mercado artesanal abrió al concluir el desfile, de inmediato los pasillos se llenaron de gente que comenzó a preguntar precios, a sacar sus billetes o a contar las monedas para poder comprar una de los millones de piezas artesanales que hoy se exponen en la plaza principal de Uruapan.