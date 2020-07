En Veracruz camillero se viste de Power Ranger para motivar a paciente Covid

Veracruz.-Las dificultades por las que pasan los pacientes de Covid-19 en los hospitales de México pueden llegar a ser abrumadoras pues algunos casos son internados por días hasta su recuperación y Juan López camillero del Hospital Regional de Minatitlán, Veracruz lo sabe.

La historia que se viralizo rápidamente fue compartida por Imagen Noticias, y narra como el joven de 25 años opto por usar el característico traje de Powe Ranger, mismo que dice que la primera vez que acudió al nosocomio los pacientes lo recibieron con singular alegría.

Juan trabaja desde hace cinco años y menciona que nunca espero vivir una situación de este tipo, pero aun así no pierde la motivación pese a que ya ha perdido a dos compañeros por el Covid-19.

Por su parte Juan hizo un llamado para que la ciudadanía tome conciencia, pues como él dice, " ojalá agarren la onda para que esto se termine rápido, estamos en semáforo rojo y lo que queremos es bajar, no subir.

Así Juan día a día acude desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde, no come ni va ala baño, con tal de mantener las medidas sanitarias, pero eso no lo detiene para poder mínimo dar un poco de alegría a pacientes internados en el Hospital de Minatitlán.

