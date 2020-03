En mi familia no hay machismo: AMLO 

CDMX.- De manera inusual, el Presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó la compañía de su esposa Beatriz Gutiérrez.

"¿Saben por qué estoy como si fuese en la mañana que me levante, estoy entero, al 100? Porque entre otras cosas, además de que me gusta mi trabajo, y que gracias a la naturaleza y el creador estoy bien, además de eso, de mis convicciones, el día de hoy me acompaña mi mujer, mi esposa, mi compañera", señaló.



Como en su mitin de Calvillo, Aguascalientes, gran parte de los asistentes eran jóvenes, por lo que al igual que en ese Municipio comenzaron a gritarle "¡Beso!".

"No, ya no", respondió.

Pero ante la insistencia, remató:

En la familia de nosotros, como en la de ustedes, no somos clasistas, no somos racistas, y no hay machismo, y allá se paró Beatriz y vino a darme un beso, ahora yo voy a darle un beso a ella

El Mandatario se acercó al centro del presidium donde estaba su esposa y la besó en la mejilla.

En ambos mítines, el Presidente no ha hecho referencia directamente a las manifestaciones de mañana, sin embargo, ha insistido en que en su Gobierno existe la libertad de manifestarse y protestar.

Antes de llegar a este Municipio, ambos visitaron la zona arqueológica la Quemada.

Si vienes a Zacatecas, no dejes de visitar La Quemada. Es una zona arqueológica espléndida. pic.twitter.com/TZl0i3yMNO — Andrés Manuel (@lopezobrador_) March 8, 2020

Desde obras hasta inseguridad

Luego de ser abucheado, el Gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, pidió al Presidente su ayuda para que la Secretaría de Hacienda le libere mil millones de pesos para diversas obras.

En Zacatecas necesitamos reactivar la economía. Tenemos un cúmulo de obras en la Secretaría de Hacienda, los cuales suman mil millones de pesos.

"Éstas generarán importante derrama económica. Pido su respaldo para que su registro se libere y podamos empezar, que se continúe con los trabajos de las tan anheladas autopistas", indicó.

Por ejemplo, las autopistas que van hacia Guadalajara y Aguascalientes.

En su momento, el Mandatario respondió que tienen todo su respaldo.

Sin dar detalles, el tabasqueño también señaló que avanzan juntos en terminar con la escasez de medicamentos en los hospitales.

Esto frente a una protesta de enfermeras que detuvo al Presidente a su llegada para pedirle que en la integración de los servicios de salud al Insabi, les den base y tengan las mismas prestaciones que los otros sistemas de salud.

En un estado marcado por el crimen organizado, López Obrador reconoció que es un problema difícil, pero su promesa es que se alcanzará la tranquilidad que esperan los zacatecanos.

Incluso, indicó, todas las Fuerzas Armadas actúan de manera coordinada, así como la política ministerial.