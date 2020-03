En quince días prevén brotes de coronavirus en México

Ciudad de México. Durante su conferencia matutina de este jueves, y luego de dar a conocer que en México hay doce casos confirmados de coronavirus —por la tarde-noche se confirmarían otros cuatro en Querétaro (2), Puebla y Durango—, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que la ciudadanía mantenga la calma.

Además, hizo hincapié en que todas las decisiones que su Gobierno tome en cuanto a la atención de esta situación van a tener como referencia las indicaciones de técnicos, médicos y científicos, por lo que aclaró que no tendrá nada que ver con política, porque luego por cuestiones políticas o se minimiza o se exagera, afirmó el tabasqueño: «Entonces, vamos a hacer lo que nos recomienden los especialistas, que son muy buenos, nada de que sale a declarar el presidente o la secretaria de Gobernación o el secretario de Hacienda algo que tiene que ver con el coronavirus. No, aquí vamos a estar, pero siempre con el apoyo de los científicos, de los que saben sobre esto, para que también la población esté tranquila», mencionó.

López Obrador destacó que la política es un noble oficio, pero no sabe de epidemias o de virus: «Yo de eso no sé, no soy todólogo, no soy sabelotodo, y es un asunto muy serio como para estar opinando sin conocimiento. No puede haber conjeturas, improvisaciones, ocurrencias, es un asunto que requiere de especialistas», puntualizó el presidente.

Vigilancia

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dijo en su intervención que, respecto al tema de la pandemia del coronavirus, se espera que dentro de quince días se empiecen a presentar brotes de transmisión comunitaria en México. El secretario de Salud dio a conocer que en un escenario así se prevén cientos de casos, donde se considera que el 80 por ciento podría ser leve, el 14 por ciento grave y el 6 por ciento muy graves.

Reforma informó a su vez que, en la conferencia mañanera, el funcionario detalló que, en esa fase, deberán instalarse filtros en escuelas, oficinas y lugares de trabajo, además de filtros sanitarios. López-Gatell adelantó que, tras la segunda fase, el tercer escenario sería considerado epidémico.

Además, informó que ha habido un diálogo muy fluido con los institutos nacionales de salud que coordina el doctor Gustavo Reyes Terán, titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, con los investigadores nacionales y más de tres mil expertas y expertos en el campo de atención médica de enfermedades virales que provienen de instituciones públicas de investigación y enseñanza superior.

Dio a conocer el reporte más reciente al respecto, que corresponde al miércoles por la tarde.

En él informó que se han acumulado más de 118 mil casos, casi 81 mil de ellos fueron registrados en China, 37 mil fuera de China y han fallecido 4 mil 292 personas.

Mencionó que esta situación cambia cada día de acuerdo con la evolución o el avance de la epidemia. Señaló que distintos países tienen ya al menos un caso. Se han registrado 105 países que tienen al menos un caso; y en diez países existe transmisión comunitaria activa: «Esta transmisión comunitaria la explicaré en un minuto, la hemos comentado todos los días, se trata de un fenómeno en donde ya no solamente hay casos importados, sino que en el propio país hay distribución de contagios. No es el caso de México, como lo voy a explicar y lo hemos dicho todos los días».

El subsecretario habló del caso de España, país que ya tiene transmisión comunitaria, donde la mitad de los casos están en la capital del país: Madrid. Ahí, se han tomado algunas decisiones de restricción, de movilidad y concentración de población, especialmente en las escuelas y sitios de congregación pública, destacó.

Sin embargo, aclaró que, como lo ha señalado la Organización Mundial de la Salud, cada país toma decisiones de acuerdo con su realidad, y esta realidad incluye qué tanta capacidad existe en la parte de salud pública para hacer las tres medidas fundamentales de contención, que son la detección temprana de los casos y su diagnóstico, el aislamiento de los propios casos y el estudio de contactos, dijo.

«Está el caso de Francia. En Francia tienen también propagación y brotes comunitarios, están en el escenario dos, pero no han tomado medidas tan restrictivas como las de España», dijo.

Sobre Estados Unidos, mencionó que son 300 millones de habitantes, gruesamente tres veces la población de México, y que hasta el momento la epidemia está concentrada en cuatro estados: Washington en el noroeste, Nueva York en el noreste, Oregon y California, y esta transmisión comunitaria es importante considerar también en proporción de la población.

«En su momento lo habíamos presentado para el caso de China. China con esos 80 mil casos, y una población de mil 300 millones de habitantes, el número de casos representaba el 0.001 por ciento de la población. Lo enfatizamos porque, sin minimizar la importancia de esta epidemia, que quede muy claro, sin minimizar la importancia de la epidemia, a veces los números nos llevan a pensar que cuando un país tiene casos, ya es todo el país, y la realidad epidemiológica es que no», afirmó.

El funcionario dejó claro que en esta situación, desde el 3 de enero empezaron los preparativos utilizando las capacidades institucionales de México y la capacidad de convocar a los agentes sociales, como los investigadores y demás especialistas.

Sin restricción de viajes

Destacó que durante el mes de enero produjeron tres documentos técnicos que son indispensables: el lineamiento de vigilancia epidemiológica y diagnóstico por laboratorio.

«La Organización Mundial de la Salud nos ha felicitado por ser el primer país que en la región adoptó la técnica diagnóstica, aun con nuestros propios medios o recursos, con nuestro fabuloso laboratorio nacional de referencia, el Indre», destacó.

Protocolo de vigilancia que es precisamente el que incluye las recomendaciones técnicas específicas para la detección de casos, su aislamiento, su confirmación diagnóstica y el seguimiento de los contactos.

El segundo documento es la guía de manejo médico o de manejo clínico y la guía o el proceso de prevención de infecciones por el virus coronavirus nuevo en los distintos espacios.

Destacó que en México no se pretende ni se ha pensado en restringir los viajes internacionales hacia México, ni cerrar fronteras ni puertos marítimos: «Estas medidas no tienen un fundamento científico sólido, en toda la historia de las epidemias no hay demostración científica alguna de que estas medidas extremas pudieran ayudar a disminuir el riesgo de transmisión; y tampoco ayudan, porque tienen gravísimas consecuencias económicas y sociales, además son contrarias al reglamento sanitario internacional y su esencia, que de manera muy formal indica que hay que usar las medidas científicamente válidas apropiadas a la situación y sin alterar el comercio internacional o la movilidad de las personas». Con información de Agencia Reforma

Confían en cooperación México-EUA

El embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, confió que haya una cooperación estrecha para atender la epidemia de coronavirus, como lo han realizado en el tema de migración.

Ante diputados, en la instalación del grupo de amistad México-Estados Unidos, el diplomático expuso que a los dos países no les conviene tener las fronteras abiertas y que debe haber una migración legal y ordenada.

Landau expuso que tiene tres prioridades: seguridad, migración y comercio e inversión.

Respecto al tema de comercio e inversión, resaltó que la firma del T-MEC, y consideró que será un acuerdo seguro y por varias décadas, por lo que es positivo para la relación a futuro de las dos naciones.

Sin embargo, expresó su preocupación en el tema de inversión.

Aclaró que los inversionistas no quieren saquear las riquezas de México. Afirmó que el país pone las reglas del juego, y que generar inversión le conviene a los dos países. Fuente: Claudia Salazar/ Agencia Reforma

Urgen plan desde el Senado

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador activar un plan orientado a garantizar la salud de los mexicanos por el Covid-19 y evitar que la economía se paralice.

Mauricio Kuri, coordinador de los senadores panistas, afirmó que el Gobierno debe prever un ajuste inmediato al modelo mexicano, tal y como lo hizo con el suyo el Gobierno chino, foco de contagio del virus.

Arropado por varios correligionarios, el legislador queretano apremió también a López Obrador a demostrar la eficacia de las pruebas de detección del Covid-19.

Kuri advirtió, además, que las finanzas públicas no están preparadas para atender una contingencia de esta naturaleza.

El senador Gustavo Madero dijo que se ciernen sobre México dos graves crisis: una sanitaria y otra económica. Fuente Mayolo López / Agencia Reforma

El Tec de Monterrey cancelará clases

A través de un comunicado, el Tecnológico de Monterrey anunció este jueves que cancelará las clases presenciales en preparatoria, profesional y posgrado. Esta medida entrará en vigor a partir del martes 17 de marzo.

La acción se toma ante la propagación a nivel internacional del coronavirus, y que en México hasta el momento registra catorce casos confirmados.

Así, el Tec busca proteger a su comunidad universitaria, compuesta de cerca de 150 mil estudiantes y 30 mil colaboradores en todo el país.

A partir del lunes 23, informó la institución, iniciarán programas virtuales de continuidad académica; y los eventos en todos los campus quedan suspendidos hasta nuevo aviso. También se informó que en el periodo de recesión de Semana Santa reevaluarán la situación para determinar si continúan las medidas.

En Sinaloa hay tres casos sospechosos

El secretario de Salud en Sinaloa, Efrén Encinas Torres, confirmó este jueves por la tarde la existencia de tres nuevos casos sospechosos de coronavirus en la entidad, los cuales son parte de los 82 casos en estudio a nivel federal. El funcionario detalló que se trata de una mujer de 29 años y un hombre de 40 atendidos en al IMSS de la ciudad de Los Mochis, a quienes ya se les tomó la muestra, y están a la espera del resultado.

El tercer caso es un hombre de 45 años en Culiacán, a quien la Secretaría de Salud ya le tomó la respectiva muestra. Todos están aislados en sus domicilios, y se aplicó todo el protocolo para evitar contagios.

En el escenario nacional, durante la conferencia vespertina de ayer, la Secretaría de Salud federal confirmó que suman ya 16 casos positivos de Covid-19. De los últimos casos, uno de ellos es un hombre en Puebla, de 31 años, con antecedente de viaje a España y Francia; el segundo, también hombre, de 58 años, en el Estado de México, aunque es originario de Durango, con antecedente de viaje a España.

La tercera es una mujer de 30 años, quien también visitó España; y el último es un caso relacionado a importación, el cual corresponde al segundo caso en Querétaro.

Información: La Secretaría de Salud federal recomienda:

lavarse las manos con frecuencia; tapar nariz y boca al toser y estornudar con la parte interna del codo; y quedarse en casa si está enfermo o enferma para que pueda recuperarse más rápido y evitar contagiar a otros.

Más información en: http://bit.ly/31eNVMx o llame al 800-0044-800. Será atendido/a por personal capacitado de @SSalud_mx