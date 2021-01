"En verdad no les duele nuestro dolor", familia es estafada con tanque de helio y mueren dos integrantes

Guanajuato.- La desesperación por encontrar algo oxigeno o acceder a un buen tratamiento contra Covid-19 ha generado que estafadores se las ingenian para defraudar a personas cuando se encuentran un momento difícil protegiendo la vida de sus familiares. Así ocurrió en León, Guanajuato donde una familia pagó 6 mil pesos por un tanque de oxígeno y recibió uno de helio.

Así lo narró la familia Torres en una trágica historia que terminó en el fallecimiento de la madre de la familia, de acuerdo con lo publicado por grupo Milenio, la familia Torres buscó un tanque de oxígeno desesperadamente, sin obtener resultados, tras ello uno de los integrantes de la familia vio una publicación en Facebook y pacto la compra con el vendedor.

Tras realizar la compra en el municipio de Silao, trasladaron el cilindro para rellenarlo, pero se les informó que no era para oxígeno, sino para helio.

"El sábado mi mama estaba saturada muy poco y le urgía el oxígeno y ve mi cuñado un contacto de un señor que estaba vendiendo en Facebook un tanque de oxígeno y resulta que cuando van a Silao por él y van a rellenarlo se dieron cuenta de que no era de oxígeno, era de gas helio o gas para globos", mencionó Carmen Torres a Milenio.

Tras darse cuenta de la estafa, la familia intento comunicarse nuevamente con el vendedor, pero él había eliminado su perfil junto con la publicación donde promocionaba el cilindro.

"No sé que tengan en el corazón, que en verdad no les duele nuestro dolor", lamentó Carmen pues mencionó que no le desea la muerte a nadie, y mucho menos vivir el desespero de despertar y ver que " tu familia este al borde de la vida y la muerte".

Mencionó que es de creencia católica y por ello desea que "Dios los perdone" pues acusó que era una desgracia lo que estaban haciendo durante la crisis por Covid-19.

Aún con el desespero, la familia mencionó que consiguió un tanque de oxígeno pero este no sirvió ya que estaba caducado, así miso mencionó que el padre de la familia murió a mediados de diciembre y recientemente la madre ante las complicaciones causadas por el Covid-19.

