Encuesta revela que el 75% de estudiantes en Oaxaca no conocen las carreras técnicas

México.- Un informe divulgado este miércoles, reveló que el 75% de los alumnos en Oaxaca, no conoce las carreras técnicas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, no obstante, coinciden en que conllevan un alto prestigio social y una buena remuneración.

Dicha investigación fue posible gracias a las encuestas realizadas por Iberdrola México y la Universidad Tecnológica de los Valle Centrales de Oaxaca (UTVCO), llevada a cabo en poco más de 7.000 estudiantes de bachillerato de Oaxaca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Así pues, el informe muestra los factores que intervienen en la elección de estudios de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM), en inglés), así como los elementos que ayudan a los jóvenes a darse cuenta de su vocación científico-tecnológica.

Leer más: “Mi jefa me está esperando, ya no vuelvo a robar se los juro”. Linchan a presunto ladrón en Oaxaca

Asimismo, ayuda a conocer el contexto social y familiar en la elección de una carrera y las aspiraciones laborales que los jóvenes tengan.

"Se trata de una fotografía de la juventud de Oaxaca. Pero, sobre todo, es una herramienta fundamental para la proyección del futuro al que aspiramos en las carreras STEM", afirmó la directora de la Fundación Iberdrola, México, Alicia Valcarce.

Por su parte, la rectora de la UTVCO, Nydia Delhi Mata Sánchez, dijo que este estudio representa un paso importante y esencial en la carrera educativa. Uno de los datos más importantes que se obtuvieron en la investigación fue que el 92% de los alumnos desean continuar con sus estudios universitarios.

El 59% lo piensa hacer al concluir sus estudios de educación media superior, mientras el resto prefieren empezar a trabajar o esperar un tiempo antes de comenzar una carrera universitaria.

Además, el 69% garantizó conocer bien las áreas de especialización del bachillerato, sin embargo, la mayor parte de ellos dijo tener poco conocimiento de las carreras que hay dentro de cada área.

Por ello, al 88 % de los que quieren ingresar a la universidad les gustaría conocer más sobre el catálogo total de carreras que existen por área.

Falta de conocimiento de STEM

El 75 % de los alumnos no conoce las carreras STEM y el 55 % dijo no haber recibido capacitación en estas áreas; no obstante, el 51 % considera estudiar carreras de las áreas 1 (físico-matemáticas e ingeniería) y 2 (ciencias biológicas y de la salud).

Los estudiantes elegirían estas carreras porque las relacionan con un buen salario (56 %), un estatus (12 %) y la repercusión social (7 %). Las carreras de ingeniería (65 %) y las relacionadas con matemáticas (63%) son consideradas como las que tienen más opciones de trabajo.

Leer más: Detienen a maestra acusada de abusar de cinco menores en Oaxaca

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), actualmente 8 de los 10 empleos mejor pagados pertenecen a las áreas STEM: electrónica, ingeniería en sistemas, química, ciencias ambientales, finanzas, matemáticas aplicadas, ingeniería civil, innovación, diseño e ingeniería mecánica, indicó el boletín.

El estudio fue realizado en julio de 2020 e incluyó a 7.234 alumnos de bachilleratos públicos de 8 regiones de Oaxaca (50 % mujeres y 50 % hombres), tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de cerca de un 1,2 %.