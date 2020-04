Enfermera de Tijuana duerme en su camioneta para cuidar a su familia de coronavirus

Tijuana, Baja California.- Una enfermera del Hospital General de Tijuana decidió acondicionar su camioneta para dormir en ella y de esta forma no exponer a su familia a un posible contagio de coronavirus.

Silva Rosas Saucedo, de 40 años, trabaja durante su turno en el piso tres el nosocomio donde se atienden a pacientes con Covid-19.

La trabajadora de salud, madre de hijos, contó a Cobertura 360 que cuando comenzaron a mover a los pacientes a otros pisos para liberar espacios en el hospital para enfermos de coronavirus, desde ese momento tomó la decisión de ya no llegar más a su casa.

Rosas Saucedo manifiesta que su esposo y sus hijos son sus motivaciones de vida, por ello busca protegerlos del nuevo virus.

Me da miedo por mi familia, por mis hijos, por mis compañeros, me he enterado de que compañeros se han contagiado. Te das cuenta que nadie está a salvo, no porque no creamos que a mí no me va a pasar, es de miedo”, expresó.