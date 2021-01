Enfermera que dormía en su camioneta para no contagiar a su familia ya fue vacunada contra el covid en Tijuana

Tijuana, Baja California.- Una heroina vestida de blanco ya recibió su primera dosis de la vacuna contra el covid-19, se trata de la enfermera Silvia Rosas Saucedo.

Esta enfermera se hizo viral debido a que por cuidar lo que más ama que es su familia se quedaba a dormir en su camioneta para no contagiar a sus seres queridos.

Silvia es enfermera del Hospital General de la ciudad de Tijuana y al inicio de la pandemia decidió dormir arriba de una camioneta para proteger la salud de su familia.

Tras recibir la vacuna anticovid Silvia dijo sentirse feliz y a la vez con un poco de miedo de ser inmunizada pero temía sufrir efectos secundarios.

"Me sentía con mucho miedo, como todos, porque es algo nuevo, no sabía qué tantos efectos secundarios iba a presentar y si iba a tener alguna reacción adversa, pero era necesario que me vacunara para protegerme, para estar con mi familia", declaró Silvia.

Ante las medidas que tomó la enfermera Silvia, ni ella ni su familia se han enfermado de Covid-19, pues otro de las cosas que implementaron en su casa fue dormir separados y estar en completo confinamiento.