Enfermera se quita la vida tras contagiarse de covid-19 en Guerrero

Guerrero.- Una enfermera adscrita en el área covid-19 del hospital general "Raymundo Abarca Alarcón", en Chilpancingo, Guerrero, tomó la precipitada decisión de quitarse la vida luego de resultar infectada del virus.

María del Carmen "N", presentó síntomas junto a otras cuatro compañeras, por lo tanto fueron aisladas desde sus hogares para evitar una mayor propagación dentro del nosocomio.

Durante varios días, la trabajadora de la salud, compartió varios mensajes desde sus redes sociales, los cuales criticaban la indiferencia de las autoridades y la sociedad ante la actual pandemia.

Mientras los muertos no sean tus muertos, no entenderás la gravedad de lo que estamos viviendo", escribió la mujer dos días antes de morir en sus redes sociales.

María del Carmen, hizo énfasis en varias ocasiones sobre el desgaste físico y moral que sufren los trabajadores de la salud que enfrentan día con día los efectos del nuevo coronavirus.

La sociedad sigue incrédula ante la situación por la cual estamos pasando, no, no son héroes sin capa, son personal de salud que día a día velan por tu familiar enfermo, que salieron de casa por que no tenían otra opción, todos trabajamos por necesidad, pero hay prioridades, ellos no podían suspender sus labores y se enfrentaron para cuidar, alentar y estar al pendiente al pie de la letra las recomendaciones para el paciente; en la facultad nos educaron para perseverar la salud de nuestros pacientes, no para dañar o empeorar”, escribió en su cuenta de Facebook.

Desafortunadamente, el pasado 31 de mayo, la enfermera optó por quitarse la vida en su domicilio donde convalecía, al sur de la capital.

Con información de Proceso

