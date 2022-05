Enfermeras contratadas por Gobierno de Michoacán como «supervisoras de área» exigen reconocimiento

Para ellas esto es discriminatorio, señalan que no entienden por qué su profesión no es considerada tan importante como un ingeniero, un arquitecto o un maestro.

Las enfermeras hoy informaron que hay muchas de ellas que han hecho especialidades, maestrías y postgrados, pero que en Michoacán no hay códigos acordes al nivel académico , por lo que no importa si tienen un doctorado en enfermería, ellas siguen ganando lo mismo que hace 20 años.

"En el Hospital de la Mujer específicamente hay cerca de 40 que son licenciadas y no están contratadas como enfermeras, ni siquiera en un pie de rama como una enfermera general o una auxiliar, están contratadas como supervisoras de área, ese código de supervisor no puede acceder a un escalafón" señaló la enfermera Melina.

Eliza Flores Reportera Web

