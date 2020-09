Enfrentamiento civil en Tila, Chiapas deja 3 muertos y 15 heridos

Tila.- Durante el transcurso de este viernes 11 de septiembre habitantes de Tila, Chiapas, y ejidatarios del mencionado municipio se enfrentaron terminando con un saldo de tres personas sin vida y alrededor de quince heridos hasta el momento, según información de medios locales.

El conflicto se originó hace varias semanas por un bloque permanente que ejerce la organización denominada "Comité en Defensa del Pueblo", quienes reclaman obras públicas al gobierno municipal, sin embargo pobladores los acusan de intentar apropiarse de la región.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Incluso, información de XETV indica que versiones locales acusan a los ejidatarios (quienes confiarman el grupo antes mencionado) de ser responsables del homicidio de algunos moradores. "A balazos lo mataron los del ejido, a machetazos los mataron" se escucha.

En redes sociales circuló un video que muestra el momento exacto en que se dio el enfrentamiento, con imágenes fuertes que podrían dejar herida la suceptibilidad de las personas más sensibles.

Recién iniciado el material audiovisual se puede observar una típica calle de pavimentada, pero con notorios daños a su estructura, en una zona con mucha naturaleza y algunas viviendas a los costados.

En la escena se aprecian por lo menos 15 personas atentas a la disputa que se desarrollaba en esos instantes, solo un pequeño grupo de los cientos de involucrados. Por otra parte, la voz de un sujeto local aseguró que las agresiones fueron comenzadas por los ejidatarios y que incluso hay heridos de bala.

Ellos son los que comenzaron, ellos agredieron, hay personas de aquí de la cabecera que están heridos de bala, han sido macheteados igualmente, no sabemos si vayan a sobrevivir", se escucha.

El mismo hombre repitió desesperadamente que la difícil situación por la que pasen implica la presencia de elementos de seguridad, "en este caso urge la presencia de la Guardia Nacional, urge", especificó.

En el audiovisual se escucha también que el grupo supuestamente agresor usa la iglesia de la localidad como "bloque", por lo que nuevamente exigen la ayuda de las autoridades, en esta ocasión señalando directamente al gobierno con un "Qué esperan".

"Cuántos muertos más, ¡cuántos!" se escuchó gritar al manifestante mientras en el fondo sonó la detonación de lo que parece ser una bomba molotov.

Tenemos que alzar la voz por el bienestar de nuestro pueblo, tenemos que seguir luchando compañeros", exclama otro de los locales de forma inmediata.

Momentos después se explicó que viven en la miseria, algo que "no pueden" seguir soportando, todo esto mientras continúan las detonaciones en el fondo; también se puede observar humo.

El tenso momento llegó a tal grado que los involucrados pidieron la participación de los medios de comunicación, como recriminando su inacción al respecto. "¿Donde están los medios de comunicación, donde están? Para que vengan y nos vean".

Ellos comenzaron a agredir desde la mañana (refiriéndose a los ejidatarios), no puede haber más muertos, no puede haber más muertos", se escucha justo antes de solicitar una vez más la presencia de la Guardia Nacional.

Pelea pobladores Tila Chiapas vs ejidatarios

Para ver más contenido al respecto puede entrar a Twitter y escribir en el buscadaor las palabras clave "conflicto Chiapas ejidtarios".

Enfrentamientos

En otros videos que circulan principalmente por la red social/plataforma web Twitter, se observa el momento exacto en que los habitantes de Tila, Chiapas, se enfrentan al grupo autodenominado "Comité en Defensa del Pueblo", al ver las desgarradoras escenas se puede percibir el miedo y hartazgo de los involucrados.

Ha llamado la atención que no es un tema de género, pues no solo hombres estuvieron involucrados, también se ve a mujeres e incluso algunos hombres que aparentan no ser mayores de 18 años o ser jóvenes de edad.

En videos captados desde otras perspectivas se nota que la pelea se dio entre cientos de personas, al contrario de lo visto en el metraje mencionado con anterioridad.

Hasta el momento se desconoce si elementos de la Guardia Nacional, o de otras corporaciones de seguridad acudieron al sitio en busca controlar la situación y proceder en contra de quienes resulten responsables.