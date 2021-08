Enfrentamiento entre presuntos traficantes en Chiapas deja un muerto y varios heridos

Tuxtla Gutiérrez.- Un enfrentamiento armado entre presuntos traficantes de personas en el estado de Chiapas dejó un saldo de un muerto y cinco hedidos, según información publicada por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Los hechos ocurrieron durante la noche de este jueves, cuando los presuntos traficantes se encontraban trasladando a migrantes centroamericanos en el municipio chiapaneco de Socoltenango.

Mediante la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra se dio inicio a las indagatorias correspondientes para dar con el o los responsables de los hechos.

La dependencia publicó un comunicado donde explica que su personal “tuvo conocimiento de un enfrentamiento armado con saldo de cuatro vehículos con impactos de arma de fuego, así como una persona lesionada por proyectil de arma de fuego y una menor de edad abandonada dentro de una de las camionetas”.

Según algunas versiones de testigos, en dichos vehículos se trasladaban inmigrantes guiados por una persona identificada como “El Primo”.

La víctima mortal fue identificada como Israel Alexis “N”, quien murió a causa de una herida de bala en el Hospital General “María Ignacia Gendulfo”, ubicado en Comitán. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para que le realicen la necropsia de ley correspondiente.

Por su la parte, la FGE continua con las pesquisas correspondientes.

Las personas que salieron lesionadas fueron identificadas como Santos Pacheco, de 22 años de edad; Nelsol “N”, de 22 años; Roberto Carlos “N”, de 35 años; Carlos Antonio “N”, de 21 años de edad y una menor de edad. No obstante, las fuentes oficiales no especifican si ellos son o no migrantes.

