Enojo y depresión detrás de tiroteos escolares en el mundo

México.- Detrás de los tiradores escolares en el mundo, existen variables que contribuyen significativamente a que se efectúen las tragedias. No solo se trata del acceso a las armas, sino también del enojo, depresión y deseo de justicia. Lo anterior fue expuesto por Julio César Penagos-Corzo, vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Psicología, en entrevista para EL DEBATE.

El también académico en la Universidad De Las Américas Puebla publicó hace una semana el estudio Evidencias y mitos sobre variables de riesgo en tiradores escolares, en el cual destaca, entre otros puntos, que a la fecha no existe evidencia que indique que la violencia letal es una consecuencia de videojuegos violentos.

A este medio, Julio César Penagos-Corzo explicó que el gusto por las armas es también otro factor como variable en hechos lamentables dentro de instituciones de enseñanza. Dijo que esta problemática está reforzada por estereotipos de masculinidad y dio a conocer que la mayoría de los tiradores son hombres.

«Si además del gusto por las armas se tiene acceso y si además se unen otros factores como puede ser depresión, en la mayor parte de los casos el tirador escolar termina en suicidio, justamente porque hay componentes depresivos», sostuvo.

Factores históricos

El estudio Evidencias y mitos sobre variables de riesgo en tiradores escolares, coordinado por Penagos-Corzo y publicado en la Universidad de las Américas Puebla, examina la literatura en torno a la vinculación entre variables psicosociales y tiroteos escolares, y expone que de 67 casos analizados de los perpetradores se encontró algún nivel de marginación social en el 85.1 por ciento.

El 55.2 por ciento de los mismos se consideraron como aislados y el 4.5 por ciento sin amigos. También aclara que dichos factores no generan un tiroteo, sino que suelen estar acompañados de la fascinación por las armas, la muerte o problemas psicológicos.

Penagos-Corzo, quien además es miembro fundador de la Red Latinoamericana de Ciencias del Comportamiento, manifestó que si se unen sentimientos como el enojo contenido y el deseo de justicia por su propia mano, se detona en las consecuencias ya vistas en diferentes instituciones del mundo. México, agregó, no es un sitio en el que ocurran este tipo de casos con frecuencia, pero se debe tener cuidado.

Penagos-Corzo mencionó que el contexto de violencia que pueda estar viviendo un país en el que ocurran tiroteos escolares no influye de manera directa en un perpetrador, lo que sí lo hace son los modelos de violencia que van apareciendo derivado de que el ser humano suele imitar conductas, pero está en las mismas personas decidir qué sí y qué no imitar.

Manifestó que no existe evidencia de que los videojuegos estén involucrados en la acción de los tiradores escolares.

«Cuántas personas que sabemos que tienen tendencia a estos videojuegos han cometido este tipo de cosas, probablemente ninguna, son pocos los casos, no hay evidencia que los juegos tengan una incidencia con violencia».

El profesor detalló que sí hay una relación indirecta entre los videojuegos con conducta agresiva, pero es mucha la diferencia entre agresión y violencia y, sobre todo, la violencia que deriva en tiroteos escolares, llamada violencia predatoria, que es a sangre fría y no una cuestión impulsiva, «quien lo comete lo planeó, lo anticipó, etc», recalcó.

Efectos colaterales

Para EL DEBATE, destacó que lamentablemente existe un efecto llamado Copycat, que hace referencia a la imitación de conductas violentas tras haberlas visto en medios de comunicación y que de alguna forma puede hacer que continúen ocurriendo este tipo de casos, a pesar de la gravedad de los mismos.

Dijo que puede provocar, incluso, que las personas no solo quieran copiar, sino magnificar. En este sentido, añadió que no hay todavía una forma de prever que una persona atraviesa por una situación alarmante como alguna conducta marginada, de rechazo o de depresión.

«El bullying no es algo que esté involucrado pero probablemente el aislamiento sí, entonces definitivamente no hay un acompañamiento escolar que permita identificar realmente que hay una persona que puede estar sufriendo, que está enojada, que tiene acceso a armas y va a desencadenar una situación de este estilo», sostuvo.

Sobre la implementación de políticas públicas como operativos de revisión de mochilas, el especialista indicó que mientras exista un acuerdo con los padres de familia en su colaboración, sí podría funcionar, de lo contrario, dijo, quien esté en la disposición de hacer algo va a encontrar la manera de lograrlo.

No existe un perfil

El estudio Evidencias y mitos sobre variables de riesgo en tiradores escolares, que examina la literatura en torno a la vinculación entre variables psicosociales y tiroteos escolares, contó con la colaboración además de Lorena Flores, Gabriela Díaz Sáyago, Jacqueline L. Ornelas y Jorge Guerrero Miranda, con conocimientos de psicología clínica y organizacional.

Los resultados hacen una puntual aclaración en la que indica que a la fecha no parece haber datos o evidencias que confirmen objetivamente suposiciones sobre los rasgos psicológicos y personales de los tiradores escolares.

Ejemplo de ello, señala, es que se ha afirmado por diversos especialistas que los tiradores, al imitar a otros atacantes, consumen los mismos productos culturales que refuerzan un estereotipo de masculinidad, con lo que creerían resolver sus problemas de masculinidad a partir de un guión que emula a tiroteos anteriores o a héroes machistas, incluido el consumo de música, libros o películas que refuerzan el ideal que ellos quieren alcanzar.

Por otra parte, agrega que es posible señalar que la personalidad del atacante o su salud mental no parecen ser variables que sean uniformes o causales de su comportamiento. No obstante, indica que quizá la única característica personal claramente uniforme es el género, puesto que la gran mayoría de los perpetradores de tiroteos escolares o de masas son hombres.

Sobre la influencia familiar, el estudio revela que se ha reportado que la ausencia parental provoca que los niños desarrollen conductas agresivas como una necesidad de protección.

Sin embargo, detecta que parece existir poca relación entre el ambiente familiar y el origen de un tiroteo escolar. En este sentido, agrega también que el monitoreo parental puede ser un factor de protección para evitar que los adolescentes externen actitudes violentas y agresivas.

Bullying y depresión

En conclusión, el estudio, que se puede encontrar completo en el siguiente enlace https://bit.ly/2RdmNJl, reafirma que tampoco existe evidencia de estudios bien controlados sobre el papel del acoso escolar, bullying. Sin embargo, manifiesta que es posible que un proceso depresivo surja en un adolescente que es hostigado frecuentemente y no puede hacer nada para escapar de esto. Lo anterior no conducirá a un tirador escolar, dijo, pero puede ser grave si este adolescente además tiene gusto por las armas y acceso a estas, según expone.

«También se puede sumar a la ecuación la sensibilidad al rechazo que se convierta con el tiempo en sentimientos de agravio. Lo anterior sirve para ejemplificar que no hay un perfil, sino que es la combinación de variables, sumadas a un proceso psicológico individual en un entorno particular lo que puede contribuir a que la violencia predatoria ocurra», según explica.

Algunos rasgos pueden ser identificados por medio de instrumentos como PVI, por sus siglas en inglés, o Inventario Potencial de Violencia Predadora, en español, especialmente diseñado para evaluar la violencia predatoria potencial en jóvenes escolares, aunque Penagos-Corzo señala que nunca será suficiente.

«Aún con la ausencia de una predicción absoluta, la prevención es fundamental. Esta será más eficaz con el trabajo de grupos interdisciplinarios a la par de psicólogos expertos que sean capaces de evaluar riesgos potenciales y orientar en el acompañamiento individual y en la procuración de ambientes más seguros», especifica.

Algunos casos en los últimos años

1999.- En Columbine, Colorado, Estados Unidos, dos estudiantes adolescentes de 18 y 17 años respectivamente, llevaron a cabo un tiroteo en la Escuela Secundaria de Columbine, dejando un saldo de 15 muertos y 24 heridos.

2002.- En el Liceo Gutenberg en Érfurt, de Alemania, un exestudiante de 19 años atacó con arma de fuego. 13 profesores, 2 alumnos y un agente de policía fueron asesinados. Siete personas además resultaron heridas.

2007.- En Blacksburg, Virginia, Estados Unidos, fueron asesinadas 33 personas en un ataque llevado a cabo en la Universidad Estatal de Virginia por un estudiante de 23 años; dejó un saldo de 29 heridos.

2011.-Un exestudiante de 23 años dejó un saldo de 13 muertos y 22 heridos en la Escuela Pública Municipal Tasso da Silveira, en Brasil. Uno de los atentados de mayor impacto en dicho país.

2018.- En la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas High school, en Florida, Estados Unidos, un exestudiante de 19 años desató un tiroteo dejando como saldo 18 muertos y cerca de 12 heridos.

2019.- En Kerch Crimea (Rusia) Ucrania, un joven de 28 años llevó a cabo un tiroteo en el Instituto Politécnico de Kerch. 21 personas perdieron la vida y 48 fueron heridas.

El perfil

Nombre: Julio César Penagos-Corzo

Trayectoria: Profesor de tiempo completo del Departamento de Psicología de la Udlap. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es vicepresidente para la región México, Centroamérica y El Caribe de la Interamerican Society of Psychology. Miembro fundador de la Red Latinoamericana de Ciencias del Comportamiento. Ha sido coordinador del Grupo de Trabajo de Psicología Experimental y Comparada de la Sociedad Interamericana de Psicología. Cuenta con diversas publicaciones en revistas científicas, capítulos de libros y posee una patente por la invención de un dispositivo de evaluación de comportamiento de roedores.