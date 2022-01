Entre clamores de paz y flores: Así fue el funeral de la periodista Lourdes Maldonado

Tijuana.- Familiares, colegas y amigos dieron este miércoles el último adiós, entre clamores de paz, a la periodista mexicana Lourdes Maldonado, asesinada el domingo pasado en la ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos.

La noche de este miércoles, compañeros, colegas y familiares se reunieron en una funeraria de la Zona Urbana del Río Tijuana, en donde dieron el último adiós a Maldonado.

Hugo Maldonado, hermano de Lubby, como le decían de cariño, expresó su agradecimiento a los medios y la sociedad, que los han apoyado en las protestas contra la violencia, al tiempo que pidió a los periodistas cuidarse.

"Es una desgracia, no para la familia sino para todo México, para mucha gente, para ustedes que hoy se matan trabajando para que algún pendejo haga este tipo de cosas, quiero agradecerle a todos ustedes y decirles, cuídense, que en cualquier momento puede sucederles algo así", expresó entre lágrimas.

Lourdes Maldonado, tiroteada el pasado domingo junto a su casa, fue incluida en el programa de Protección para Periodistas de Baja California, pero la vigilancia que se le brindó no era permanente.

Su ingreso a dicho programa fue por temor a un problema legal que sostenía con el exgobernador Jaime Bonilla, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda).

Maldonado acudió, incluso, en marzo de 2019 a la conferencia diaria del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en Ciudad de México, donde denunció que su vida estaba en peligro en medio del pleito con Bonilla, entonces senador con licencia.

Carlos Maldonado, también hermano de Lourdes, dijo que no se irá de Tijuana por miedo a represalias, sino que se quedará y perdonará a quienes cometieron el crimen.

"Nosotros lo que queremos es paz, le dejamos la responsabilidad a las leyes, que hagan su trabajo y Dios que haga su trabajo si puede recibir a mi hermana y perdone a las personas que mataron a mi hermana como nosotros los perdonamos", dijo.

"Ojalá que esto se escuche en todo el mundo y empiece a haber paz, yo amo Tijuana y no me voy a ir de aquí, doy la bendición para Tijuana, para que siga adelante porque no hay que dejarnos", añadió

Una semana atrás, en esa misma funeraria había sido velado el cuerpo del también periodista Margarito Martínez Esquivel.

Ambos casos causaron tristeza y molestia entre los reporteros, quienes el martes organizaron una protesta nacional para pedir el fin de la violencia y de las agresiones contra la prensa.

Con Maldonado y Martínez Esquivel son cinco los periodistas asesinados en México en los primeros días del 2022.

Según la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF), al menos siete periodistas fueron asesinados en México en 2021, lo que lo transforma "en el más mortífero del mundo para la prensa".

México ocupa el puesto 143 de 180 países en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de RSF.

Tijuana actualmente sufre de la violencia que genera el crimen organizado y más de 110 homicidios se han registrado en esta parte de la frontera en lo que va del año, aún con la llegada de 2.000 integrantes de la Guardia Nacional.