Entre dolor y exigencias de justicia despiden a Israel Vázquez, periodista asesinado en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- Entre dolor y exigencias de justicia hoy se realizó el sepelio de Israel Vázquez Rangel, periodista asesinado la mañana de ayer en Salamanca, Guanajuato, mientras cubría un hecho noticioso y esperaba que llegaran las autoridades policiacas para resguardar el lugar.

El joven de apenas 31 años de edad, padre de dos niñas, aficionado al futbol y también empleado eventual de la refinería que Petróleos Mexicanos (PEMEX)a tiene en Salamanca, hoy fue velado en la que fue su casa, luego de que su cuerpo fue entregado hasta la madrugada de hoy a sus familiares.

Padres, abuela, hijas, pareja sentimental y colegas de trabajo hoy sufrieron la violencia que dicen día a día se vive en Salamanca, municipio que a lo largo del 2020 ya suma 391 muertes y este mes de noviembre Israel se convirtió en el número 12.

En entrevista para DEBATE, habló Víctor Ortega, gerente de El Salmantino, medio digital para el cual Israel Vázquez laboró los últimos tres años de su vida, quien agradeció las muestras infinitas de afecto que los lectores y colegas le han hecho llegar a la empresa tras este lamentable suceso.

Entre las muestras de cariño recibidas señalan que desde ayer la sociedad empezó a colocar ofrendas al periodista al pie de un monumento ubicado en la Plazoleta de la ciudad, asimismo dice que ha sido una gran cantidad de condolencias las que les han hecho llegar al número de celular que la empresa ha puesto a disposición de la sociedad para realizar denuncias ciudadanas.

"En la sociedad, ha habido muestras de la gente, la gente expresa sus sentimientos de que ya no van a escuchar su voz y han ido a dejar ofrendas en la Plazoleta donde mencionan que Salamanca perdió su voz… Nos han desbordado con los mensajes"

El empeño que Israel ponía en su trabajo y la confianza que la sociedad tenía en él llevaron a que el periodista arribara a la escena del crimen cuando aún ni las autoridades policiacas llegaban a asegurar la zona.

"La familia y todos confiamos en que este ataque no fue directo en contra de él, para nosotros él estuvo en un momento en que todavía no debería estar ahí, llegó a una zona que todavía no era segura"