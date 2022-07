Entre gritos y terror, juego mecánico CAE a pedazos en Campeche

Campeche.- Verdadero terror vivieron personas que se encontraban sobre el juego mecánico conocido como 'El Martillo' en la Feria del Carmen 2022, pues, en pleno paseo, comenzaron a desprenderse piezas.

Los atemorizados visitantes comenzaron a llamar a los números de emergencia para solicitar ayuda de las autoridades, mientras los operadores detuvieron el mecanismo con rapidez para evitar una tragedia de grandes magnitudes.

Fue así que se evacuó a quienes estaban sobre el juego mecánico 'El Martillo', y ya con la presencia de Protección Civil, se comprobó que al menos una pieza se desprendió de la estructura durante las primeras horas de este lunes 18 de julio.

Los elementos de PC decidieron clausurar el juego de forma indefinida mientras realizaron una inspección para determinar cuál fue la problemática.

Piezas metálicas de gran tamaño cayeron a un costado, mientras que el motor principal que da energía a los rieles se encontraba en mal estado según información de Informador.mx.

El temor duró poco, pues 'Protección Civil Carmen' anunció en cuenta de Facebook que el juego mecánico no estuvo en riesgo de colapso al encontrar que las piezas caídas eran decorativas.

"Anoche recibimos un reporte desde un juego mecánico, tras suspender su funcionamiento se procedió a inspeccionar y verificar que se trataba de una pieza decorativa no mecánica por lo que no afectaba ni ponía en riesgo el funcionamiento del mismo", publicó la dependencia.

En la misma publicación, la usuaria de FB "Aylin Valdez" calificó la explicación de "total mentira".

"Esto es una total mentira, el dia de ayer casi me muero y salgo volando de ese juego. Claro que fue una falla mecánica los seguros de la protección se salieron, y las personas que estábamos en las partes de enfrente solo pudimos agarrarnos de un tubo para no salir volando y no caernos", replicó.