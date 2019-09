Entre llanto y dolor despiden a Chema, el joven ahogado en Xochimilco

Puebla.- Fue ayer cuando familiares y amigos despidieron a Chema, el joven que murió ahogado tras caerse de una trajinera en Xochimilco.

José era originario de Acajete, Puebla y estaba en Xochimilco por el motivo de su cumpleaños, celebración que terminó en tragedia y hoy deja un gran vacío irreparable en su familia, así como también en sus amistades, quienes inundaron las redes sociales recordando lo bueno que era.

Uno de los que más conmovió sin duda fue una publicación que hizo su prima Abi, quien hizo uso de las redes sociales para externar su dolor ante la partida de su primo, a quien consideraba como su hermano, y es que lo hizo a través de un mensaje lleno de palabras conmovedoras acompañada de una fotografía de cuando eran niños ella y su primo.

“No sé que voy hacer sin ti, me parte el alma, me rompe el corazón por que jamás pensamos que te iban arrancar de nosotros… nada será lo mismo, te extraño y te amo demasiado por que no me arrancaron un primo si no a un hermano”, fue parte de su mensaje en redes.

Asimismo recordó que siempre que Chema siempre la apoyó, y que nunca importó la situación, él siempre estaba a su lado, al igual que ella asegura que los dos se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles.

Aún nos faltaba mucho por vivir juntos, muchas aventuras, muchas risas, muchas subidas en moto, muchas pedas, bailes del carnaval.

Por último de cierta manera la joven se culpa de lo ocurrido, pues explica que no supo cuidar de él para después despedirse de él para siempre.

“Lo que más me duele es que tú siempre me cuidaste y yo no supe cuidarte a ti, que descanses en paz mi rey, siempre te voy a llevar en el corazón, hasta siempre MI FLACO, tú vives en mí”.

Este y más publicaciones se pudieron ver en las redes, en las que sin duda ha causado mucho dolor esta pérdida por la inesperada muerte del joven que festejaba su cumpleaños, sin saber que ese día era el último.