Entre súplicas le arrancan la piel a presunto sicario del CJNG

México.- En redes sociales comenzó a circular un video que deja ver a un presunto sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) pidiendo clemencia minutos antes de morir.

El video, el cual contiene imágenes muy fuertes, permite ver como el hombre súplica que no le hagan nada, esto al mismo tiempo que sus agresores le arrancan la piel.

El material audio visual fue publicado, el pasado miércoles 11 de septiembre, en diversas redes sociales, una de ellas por un usuario de Twitter.

Dicho video tiene una duración de tan solo un minuto con 22 segundos, sin embargo es tiempo suficiente para ver como "la Familia Michoacana", (esto ya que el agresor señala que pertenecen a ese grupo delictivo), castiga a sus contrarios.

El presunto sicario del CJNG gritaba "no, no, no; (...), yo no maté a nadie", repite en varias ocasiones acompañado de gritos de dolor.

Además se escucha como pide súplicas y clemencia a Dios, "mamá te amo", fueron algunas de la últimas palabras.

Por último, en el video se escucha a uno de los agresores diciendo:

Eso te pasa (...), por qué se meten hijos de su pu... mad..., eso es para eso; pura Familia Michoacana, la nueva Familia Michoacana, dice.

Por su parte y hasta el momento ninguna autoridad local ni federal han declarado al respecto.