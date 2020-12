Entrega Claudia Pavlovich reconocimientos a Servidores Públicos Íntegros 2020

Sonora.- Claudia Pavlovich, gobernadora del Estado de Sonora entregó este miércoles el reconocimiento Servidora y Servidor Público Íntegro 2020, a Laura Raquel Pennock Garza, por sus 18 años de servicio en la Dirección General del Transporte, y a Ignacio Yáñez Leyva, de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, por sus 26 años de experiencia.

La mandataria entregó estos reconocimientos luego de que el Gobierno del Estado de Sonora pasara de ser el sexto peor calificado en el 2014, al primer lugar nacional en Cuenta Pública 2017 y 2018, en el manejo de recursos federales, además de estar en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción.

"Creo que este día es el mejor momento para entregar un reconocimiento al Servidor Público Íntegro. Se entrega en el marco del Día Internacional de la Lucha Contra la Corrupción y, sin duda, la mejor forma de luchar contra este cáncer es formando, alentando, reconociendo y visibilizando a aquellos que desempeñan su tarea con integridad y compromiso", puntualizó Claudia Pavlovich.

Pavlovich entregó además un reconocimiento post mortem a Daniel Hernández Romero, comandante de la Policía Estatal, quien tenía 10 años de servicio. Este reconocimiento fue entregado a la familia del comandante, por la labor realizada a lo largo de su carrera.

Asimismo, Claudia Pavlovich recordó que en su administración se creó una nueva normativa para que prevalezca la transparencia, integrada en el Sistema Estatal Anticorrupción, adempas de dar autonomía al Instituto Superior de Auditpría y Fiscalización (ISAF), órgano a nivel nacional que puede realizar auditorías en tiempo real.

"Sonora es el estado mejor calificado y líder nacional en el manejo transparente y eficiente de los recursos públicos, se pasó de un gobierno con más de 1,794 millones de pesos en monto observado y sexto peor calificado en 2014, al primer lugar en la Cuenta Pública en 2017 y 2018 en el manejo de recursos federales, según la Auditoría Superior de la Federación y a estar entre los tres mejores a nivel nacional en la suma de las cuentas públicas de 2016 a la fecha", explicó.

Entrega de reconocimientos virtual | Foto: Cortesía

De igual forma, otro de los logros del Gobierno de Sonora fue que los funcionarios estatales actualizaran su declaración patrimonial en los tiempos y formas que marca la ley, donde el índice de información presupuestal estatal del Instituto Mexicano de la Competividad (IMCO) marcó un porcentaje de cumplimiento del 97.4 por ciento, mientras que en el 2014 el índice fue del 87 por ciento.

"¿Y por qué les estoy diciendo todos estos indicadores?, porque una sola medición, una golondrina no hace verano, pero no es una medición, son diez diferentes mediciones de entes diferentes que nos están diciendo que hemos logrado avanzar en el combate a la corrupción, en ser un gobierno transparente, eficaz honesto, no lo digo yo lo dicen todos estos indicadores, no lo dice el Gobierno del Estado, lo dicen indicadores externos", agregó.