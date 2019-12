Entró con dudas a Villa Juárez y es pilar de la danza folclórica

Sonora.- Hace 10 años Valerio Quintero tenía dudas de entrar a Villa Juárez, se hablaban cosas malas del poblado. Lo invitaron a rescatar un grupo de danza que se estaba desintegrando. Llegó con temores, pero pronto se dio cuenta de la nobleza de su gente y desde entonces no ha dejado de enseñar la cultura nativa a través de la danza folclórica.

Jesús Valerio Quintero Machado es originario de La Cofradía de la Loma, Navolato. Su infancia la vivió en medio de la necesidad. Trabajando de niño ayudó a sus dos hermanas a terminar la escuela. Así fortaleció su afecto por los más necesitados.

La danza me atrapó desde niño, dice con regocijo. Estaba en la secundaria cuando tuvo la oportunidad de aprender y participar en un festival. “Y al entrar al mundo de la danza quedé enamorado de la cultura mexicana, y al conocer las tradiciones de nuestro país no quise quedarme sólo con el puro conocimiento de las raíces mexicanas, quise llevarlo más allá”.

Así fue como se preparó de manera profesional en la danza folclórica, bailando en espectáculos culturales y enseñando a grupos escolares de la región.

Un día le comentaron de un grupo de danza que había en Villa Juárez, que se estaba desintegrando por falta de atención. Le recomendaron que se hiciera cargo.

“Le soy sincero, yo no quería agarrarlo, por lo que se escuchaba de la sindicatura. Fuera de la sindicatura se escuchan muchos comentarios negativos. Sin embargo dije, ¿por qué no?. Me arriesgo y veo cómo está la situación”. Con esa determinación de querer ayudar empezó a atender a los pocos alumnos.

Dice que cuando llegó a Villa Juárez y empezó a tratar a su gente se encontró con algo totalmente distinto. “Día tras día que empecé a venir y dar clases, prácticamente estar aquí a diario, fui conociendo a la gente y a cada uno de los alumnos y niños que han venido a participar pasando por este grupo. Me gustó la sindicatura, cómo es su gente, cómo son de cálidos, de hogareños”.

Así fue como creó en Villa Juárez la Academia de danza folclórica Pueblo Mestizo. En una década no ha parado en llenar los escenarios regionales y callejoneadas, con bailables regionales, enfatizando su amor por las culturas indígenas.

“Lo que hago es tratar de que los niños vivan lo que yo no pude vivir de pequeño. Veo el entusiasmo de los niños al momento de darles la clase, su sonrisa, sus caras cuando están arriba de un escenario bailando. Y eso es algo que me llena mucho de orgullo. Me da alegría verlos que ellos están alegres bailando arriba”, comenta.

Valerio Quintero es el rebote de los problemas familiares y sociales de Villa Juárez. Explica que toma tiempo para platicar con sus alumnos y entender sus comportamientos y dificultades. Y luego habla en la clase para ayudarles a comprender mejor la realidad y las oportunidades.

Ha visto con tristeza el problema de las drogas que afecta a muchos jóvenes incluyendo a exalumnos, y se duele hablando con ellos y ayudándoles. “Pero también me he encontrado a exalumnos cómo andan trabajando y haciendo su vida como profesionales, y eso me llena de gusto”.

“A los papás, mi mensaje para ellos, más que nada es que desde pequeños les vayan inculcando a los niños la cultura y los mejores valores que se puedan dentro de la familia, porque eso es lo que les abre las puertas en todos lados. Siendo una persona negativa no hay una puerta abierta para ello”.

Igual que muchos, Valerio Quintero llegó con dudas a Villa Juárez, pero en 10 años es un aferrado promotor cultural revindicando las festividades nativas con su danza folclórica Pueblo Mestizo. Pone ritmo y colorido promoviendo unidad y paz.

