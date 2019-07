Epifanía en la piel

Epifanía: cuando nació Jesús, los reyes magos de oriente le entregaron oro, mirra e incienso para hacerle homenaje por su llegada al mundo; mientras que el último día de su vida fue clavado a una cruz de madera. Así, el hijo de Isabel, Yosimar García, lleva su nombre, que inicia en Reyes y termina en Cruz.

Recorrer espacios, mostrar fotografías y rascar la tierra es lo que ahora hace María Isabel Cruz Bernal. Ella nunca pidió eso, lo que pide es información de su hijo y que la dejen de estar amenazando. «No me voy a rendir», advierte.

Sus compañeros y compañeras del colectivo Sabuesos Guerreras, del cual es fundadora, la consideran fuerte. Según la definición del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, fuerte es la cualidad de alguien que tiene gran resistencia y fuerza. María Isabel se resiste a dejar de buscar a su hijo, se resiste al olvido, y de él toma fuerza para seguir buscándolo.

Desde el 27 enero del 2017, el policía municipal Reyes Yosimar García Cruz fue privado de su libertad. Hace dos años que Isabel solo ve a su hijo en fotografías, y cuando está frente al espejo siente que a partir de ese día sus sentimientos «se congelaron en el aire». «Ya van dos años, un mes y 22 días buscando a Yosimar», dijo la madre del joven desaparecido. Cuenta los años, los meses y los días para volver a ver a su hijo, que se busca vivo en hospitales, en el centro de Culiacán, en las vías del tren; nacional e internacionalmente. Yosimar también es buscado en el campo y en las fosas clandestinas.

Reyes Yosimar García Cruz Era integrante de la Policía Municipal de Culiacán, desaparecido en esta ciudad el 26 de enero del 2017. En su búsqueda nació la asociación civil Sabuesos Guerreras. Ilustración: Edith Espinoza / El Debate

«Ahí va quedando mi guapote», señaló con su mano derecha a su brazo izquierdo, misma que sostiene una paleta que saborea mientras terminan de tatuarle el rostro de su hijo en la piel, al mismo tiempo que pide que queden bien los detalles de Yosimar: «Anímense, tatúense, ahorita hay promociones por ser 14 de febrero», bromea la rastreadora.

«Nomás por ser Día del Amor me estoy tatuando a mi hijo, aunque mi amor por él es infinito», aseveró el 14 de febrero del 2018, cuando puso a uno de sus tesoros en su antebrazo, pues sigue adelante también por Rosario y Ángel, hijo e hija de Isabel.

«Mira, se me pone chinita la piel», dice al recordar el momento en que se tatuó: «Se tomó la decisión, yo tomé la decisión de grabarlo en mi piel porque yo supe que de ahí nadie más me lo iba a quitar. Lo traigo tatuado en mi corazón, en mi alma y en todo mi ser, pero tenía la necesidad de verlo tatuado en mi piel», dijo Isabel. Una persona, a la que llama un ángel le dio el tatuaje de regalo, el regalo de que nadie le arranque a Yosimar y la acompañe siempre.

Una de las ocasiones en la que ciudadanía pudo ver a Yosimar plasmado en el antebrazo de su madre fue el 22 de diciembre del año pasado (2018), cuando Isabel participó en la caminata de la Novia de Culiacán, evento que se realiza cada año en torno de un personaje sinaloense. Isabel, además de estar vestida de novia y mostrar el tatuaje con el rostro de su hijo, portó frases como: «¿Dónde están?» y «no más desaparecidos», en su vestido blanco.

A pesar de todo

Rosa Nériz, compañera de María Isabel en el grupo de familiares que busca a sus seres queridos desaparecidos, resalta algunas de las cualidades por las cuales considera que ella es la indicada para liderar un grupo de alrededor de 180 personas que trabajan en equipo, iniciando por su rebeldía, ya que antes de que Sabuesos Guerreras AC naciera, formaban parte de un colectivo llamado Voces Unidas por la Vida, al cual María Isabel renunció para formar su propia asociación, pues, según las palabras de Nériz, «teníamos que esperar a que la Fiscalía, antes Procuraduría, decidiera por nosotros, de cuándo y a qué hora iríamos a búsquedas, cuando esto no tiene hora ni tiene día, esto es diario, porque a diario están desapareciendo personas», aseveró la activista.

«Decidimos que ella fuera la presidenta, María Isabel, y empezamos ocho (personas) y fuimos creciendo, sigue creciendo», reiteró respecto a la formación del grupo del cual hoy Isabel es representante.

El grupo decidió que la dirigente fuera María Isabel —reiteró Nériz— por su tenacidad y por su valentía, entre otras cualidades que vieron en ella que la hacen ser una buena líder.

«Yo que estoy muy cerca de ella, te puedo decir que es una persona fuerte. A pesar de las piedras que le avientan en el camino, ella, a pesar de eso, sigue con una sonrisa. A pesar del dolor de entrada que trae por la desaparición de su hijo, ella trae esa fuerza, esa sonrisa siempre para todos y cada uno de los integrantes del colectivo», destacó.

Apoyar siempre y tender la mano en momentos tristes es algo que, según su compañera de asociación Isabel, sabe hacer. Rosa Nériz ve además en ella un espacio donde llorar, gritar y patalear para salir al mundo con una sonrisa y con las fuerzas que en cada uno de los integrantes emana para apoyar a las y los demás y salir adelante en las búsquedas.

Admiración

Karla Lugo, activista sinaloense integrante de algunos colectivos feministas y de cultura, ha sido acompañante en diferentes momentos de Sabuesos Guerreras AC, sobre todo cuando en conjunto formaron la Red de Atención a Víctimas de la Violencia en el Estado de Sinaloa.

Lo que Lugo más admira es la valentía y la capacidad para organizarse con la que Sabuesos Guerreras trabajan, pero señala que es lamentable que tengan que existir estos grupos de búsquedas: «Isabel, la verdad, es muy fuerte, es muy clara en lo que quiere, muy persistente; la admiro mucho yo por eso», comentó la joven respecto a la rastreadora de cuerpos.

Entre otras cosas que resalta es que, a pesar del tiempo, no se cansa y continúa buscando.

Lugo explica que Isabel también consigue capacitaciones para todo el colectivo, que se muestra siempre activa y determinada, rasgos que le han permitido saber y mejorar como líder: «Apoya, alienta a seguir, es una gran líder», enfatizó.

La joven activista dice ser testigo de cómo Isabel «echa la mano» y lo hace gratis, logrando que no sean solamente mujeres quienes salen a buscar en los grupos, sino también las acompañan hombres que son padres, hermanos, sobrinos... de personas desaparecidas.

Murales en honor a las y los desaparecidos y un festival cultural de resiliencia son algunos de los eventos y los espacios en los que Lugo ha compartido experiencias con las Sabuesos Guerreras: «Es muy positiva. A pesar de la situación en la que está, siempre tiene una sonrisa, haciendo con toda la actitud su trabajo, porque así lo ven ellas, es su trabajo encontrar a sus hijos», concluyó Lugo.

Hasta encontrarlos

«¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! ¿Por qué los buscamos?, ¡porque los amamos!», bajo esta consigna la labor que realiza Isabel y quienes integran la asociación civil Sabuesos Guerreras no se detendrán hasta tener a sus seres queridos de nuevo a su lado.

En el inicio del mes de junio pasado, María Isabel fue amenazada en su domicilio particular. A pesar de que tuvo apoyo y atención de los medios de comunicación y algunos colectivos y organizaciones, la activista no ha recibido protección por parte de las autoridades, solamente tiene el botón de pánico que se le otorgó hace tiempo por el mecanismo de protección a periodistas y activistas de derechos humanos.

«¿Por qué no dejar de buscar? Porque el día que dejemos de buscarlos (a las y los desaparecidos), yo creo que se van a quedar en el olvido», expresó la madre de Yosimar, consternada, asegurado que no ha pasado por su mente dejar de rastrear, no lo haría.

«No, no, no», dice en repetidas ocasiones. «Imagínate, yo dejara de buscar a mi Yosimar. No, no, no. Me niego a dejar de buscarlo, de no salir un día, de no querer encontrarlo entre la multitud, no, no, no. No me veo en eso.

»Mi corazón sufre, mi alma llora, siento que desfallezco por esa ausencia que duele, duele el alma, duele la piel, duele el corazón, duele hasta el respirar; el tiempo pasa, y cada vez duele más. Duele ver tanta porquería en este mundo, duele ver tanta hipocresía, duele ver tanta indiferencia», reza una publicación en Facebook de Isabel y muestra imágenes de su hijo y de ella trabajando en encontrarlo.

Este trabajo se realizó por América Armenta en la clase de «Empresa informativa, mecanismos narrativos e interpretación para contar la realidad desde el periodismo», impartida por el Dr. Sergio Rodríguez Blanco en la Universidad Iberoamericana, en la Especialidad de Periodismo de Investigación, producto de la Beca Prensa y Democracia, semestre primavera del 2019.