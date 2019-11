Erradicar la violencia de género, un reto para México

Sinaloa.- A 36 años de la declaración del 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), uno de los principales obstáculos para que las mujeres y las niñas puedan alcanzar la igualdad, el desarrollo, la paz y el respeto de sus derechos humanos sigue siendo la violencia de género.

En la actualidad, todas las mujeres en el mundo tienen el riesgo de padecer algún tipo de violencia, y no es diferente en México, donde actualmente seis de cada diez reportan haber sufrido violencia.

Entre las principales formas de violencia que las mujeres declaran en el país, y que se reflejaron en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh), se encuentran las violencias emocional, física, sexual, económica, patrimonial y la discriminación laboral. Expertas en género realizaron a EL DEBATE su observación y comentarios acerca de los resultados de dicho estudio.

Cifras desalentadoras para México

Para la feminista y experta en género Sania Elizeth Moreno Moreno, las estadísticas de la violencia contra las mujeres en México no son nada alentadoras: «Se habla de un Estado mexicano con alertas de género en más de la mitad del país» mencionó, debido a las altas cifras de feminicidio, producto de la violencia de género. En este sentido, uno de los resultados remarcables de la última encuesta Endireh es que, de cada cien mujeres en México, sesenta han sufrido algún tipo de violencia.

La encuesta permitió tener la opinión de 46.5 millones de mujeres de quince años y más en el país. De esta cantidad de encuestadas, alrededor de 30.7 millones declararon haber sufrido actitudes discriminatorias y actos violentos que violan sus derechos humanos.

La violencia mayormente reportada por las mujeres mexicanas es la de tipo emocional, ya que del total de encuestadas, el 49 por ciento reportó haberla vivido; le sigue la violencia sexual, misma que experimentan cuatro de cada diez mujeres a lo largo de su vida, de acuerdo con la Endireh. Asimismo, poco más de la tercera parte de encuestadas ha sufrido violencia física; y el resto, cerca de trece millones y medio de mujeres mexicanas, ha padecido la violencia económica y patrimonial.

La violencia en Sinaloa

Aunque en Sinaloa la violencia reportada en la encuesta es en general menor a la media nacional, las cifras no dejan de ser preocupantes, porque más de la mitad de las mujeres encuestadas en el estado reportó haber sido víctima de este flagelo.

Sania Elizeth Moreno Moreno, también doctora en Trabajo Social y auditora de género por la ONU, comentó que «Sinaloa sigue con la alerta de género en cinco de sus municipios por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) desde el 2017», año desde el cual —expuso— se percibe en Sinaloa un aumento de las violencias hacia las mujeres y un recrudecimiento de las mismas; pero también gracias a las acciones afirmativas a través de campañas de sensibilización y capacitación al personal de distintas instituciones que implementan las políticas públicas preventivas las mujeres se deciden más a denunciar.

Algunos datos para el estado sinaloense

Sania Elizeth destacó que, según reportes de la Fiscalía General del Estado, van en aumento las denuncias por violación. Por ejemplo —citó—, 154 mujeres reportaron sus casos en 2017 ante la autoridad; y para 2018 la cifra aumentó a 184 denuncias.

Y ahondó: «Entre los primeros meses del 2019 ya se contabilizaban 51 denuncias de mujeres, y ahora a conmemorarse el 25 de noviembre como Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres [sic] el Semáforo Delictivo presenta otras cifras de denuncia con alrededor de 300 casos por mes y con un total de 1084 casos hasta el mes de septiembre 2019», refirió.

¿Quiénes son responsables de las agresiones?

Aunque la mayoría de los agresores de las mujeres en Sinaloa, en México y en el mundo son hombres, no siempre se constituyen como la pareja de la víctima; sin embargo, el número de agresores que se reportan con una relación sentimental del tipo romántico con la agredida no es para menospreciarse, ya que en la Endireh se detectó que al menos 43 de cada 100 hombres que agreden a las mujeres son o fueron pareja sentimental de la víctima, cifra mayor a la media mundial, que, de acuerdo con la ONU, es del 35 por ciento.

En Sinaloa, de acuerdo con las estadísticas reportadas por el Inegi a través de la Endireh, predominan las agresiones en el ámbito relacional, en su mayoría ocurrida en los hogares, con la precisión de que la violencia es cosmopolita y se presenta contra las mujeres en todos los ámbitos en donde ellas han ido ganando espacios.

Cinco de cada diez mujeres sufrió violencia de agresores distintos a la pareja en lugares como el trabajo, la escuela y lugares públicos, refiere la medición.

Causas de la violencia contra la mujer

La doctora Sania Moreno refiere que, según estudios, «la violencia de género contra las mujeres es de carácter estructural, en donde la cultura patriarcal prevalece, a pesar de los esfuerzos por sensibilizar, concientizar y darle seguimiento a la violencia contra las mujeres y niñas».

Para ella, esta violencia es causada por las desigualdades de género y social que predominan sobre todo en el ámbito cultural en el que se desarrollan las niñas y las mujeres, y para la experta estas cifras reflejan solo aquellas mujeres que se atreven a declarar dicha violencia.

El documento del Inegi destaca que mucha de la violencia contra niñas y mujeres continúa debido a la impunidad de la que gozan los perpetradores, y la feminista Consuelo Gutiérrez, del colectivo Mujeres Activas Sinaloenses, en su participación añade que es responsabilidad del estado que esta continúe, y que además se carezca de justicia en los casos denunciados: «Hay un sistema de prevención y atención de la violencia contra mujeres fallido, no da respuesta a sus necesidades como víctimas, y si no hay justicia, mucho menos reparación del daño», destacó.

¿Qué ocurre en Sinaloa?

Para la activista Consuelo Gutiérrez, la narcoviolencia, el flujo de armas y el alto consumo de alcohol y drogas se tienen que considerar en la política pública del estado de Sinaloa, tanto en las políticas preventivas, como en la atención de la violencia contra las mujeres: «Estos factores inhiben la denuncia. Hay mujeres que se paralizan ante el riesgo real e inminente de perder la vida. Las estadísticas y el contexto alimentan el temor de las víctimas, y si a eso se le suma la poca capacidad de respuesta de las instituciones de seguridad y la nula protección del Ministerio Público cuando denuncian, la revictimización de la que son objeto, la impunidad en la mayoría de los casos, vamos a encontrar víctimas en la desesperanza por doquier», destacó, al tiempo de considerar que no se ha hecho lo suficiente para ir disminuyendo la violencia contra las mujeres y las niñas en el estado.

Sugerencia para erradicar la violencia

Para Moreno Moreno, la situación de la violencia contra las mujeres es un panorama complejo, «sin embargo, se tiene que ser constante en la prevención, atención y sanción de la violencia; la prevención se debe de implementar de manera simultánea a la atención de quienes ya han padecido o padecen la violencia, y por su parte la prevención, al igual que la atención, deberá ser implementada desde la niñez, donde se genera el desarrollo sobre la identidad y la cultura», mencionó.

Por su parte, Consuelo Gutiérrez dijo que «se requiere que este 25 de noviembre tanto el Gobierno federal como el Estatal comprometan su voluntad en este tema como un asunto prioritario.

No puede haber política pública sin recurso, y a la violencia contra las mujeres [sic] no se le han invertido los recursos que requiere por su magnitud, además porque la violencia sigue siendo el principal obstáculo para el cumplimiento de los demás derechos de las mujeres y, por ende, del desarrollo de más de la mitad de la población», en este caso, las mujeres.

Necesario compromiso social y del Gobierno

La doctora Sania Elizeth comentó que es precisamente para propiciar el desarrollo de las mujeres, la equidad y la igualdad que se tienen que realizar más acciones y estrategias de prevención de la violencia de género «a través del arte, la música, la recreación comunitaria y las formas de sana convivencia. En Sinaloa apostamos por la una cultura de paz, donde prevalezca la armonía y la solidaridad sinaloenses. El compromiso con erradicar la violencia de género contra las mujeres y niñas debe de ser de todas y todos los sinaloenses», aseveró.

Gutiérrez, a su vez, finalizó con una sentencia para el estado: «No más discursos vacíos, no más políticas públicas sin recurso, no más simulación. La inacción del estado para detener la violencia contra las mujeres es una grave violación a los derechos humanos, si no actúan, las mujeres acudiremos a las instancias necesarias para que se garantice nuestro derecho a una vida libre de violencia».

Compromiso onu

La ONU menciona que es un objetivo prioritario erradicar todas las formas de violencia hacia la mujer, y actualmente continúa colaborando en México con proyectos que promueven la armonización legislativa con perspectiva de género y la creación de herramientas para cuantificar adecuadamente la incidencia de la violencia contra las mujeres en México.

Por la igualdad

El 21 de noviembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dijo mantener su compromiso de «continuar generando información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país», a fin de proporcionar herramientas para realizar acciones de prevenir, atender y eliminar la violencia contra las mujeres.