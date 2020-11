Es hospitalizado José Manuel Mireles tras presentar síntomas de Covid-19

Michoacán.- Fuentes cercanas a José Manuel Mireles, Subdelegado Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y ex vocero de las autodefensas en el estado de Michoacán, informan que la mañana de este día jueves el funcionario del ISSSTE ingresó a terapia intensiva a consecuencia de presentar síntomas de coronavirus (Covid-19). Aunque dicha información aún sea de carácter extraoficial, las fuentes son confiables y fidedignas.

La mañana del martes 3 de noviembre, el servidor público había sido trasladado al Hospital de Especialidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual se encuentra ubicado en el municipio de Charo. Personal del nosocomio confirmaron el ingreso de dicho funcionario, pero hasta el momento no se han dado detalles de su estado de salud.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

José Manuel Mireles es considerado un símbolo del movimiento que puso en entredicho la capacidad con la que cuenta el gobierno para hacerle frente al narco y a todas las consecuencias directas e indirectas de este. El líder y fundador de las autodefensas en Michoacán estuvo preso desde 2014 hasta 2017 cuando fue puesto en libertad condicional al pagar una fianza de 30.000 pesos mexicanos, al defensor de las autodefensas se le imputaban cargos por posesión de armas de uso exclusivo del ejercito.

Al poco tiempo de haber salido de la cárcel, el hoy funcionario del ISSSTE fue ingresado de urgencia a un hospital debido a problemas en el órgano cardiaco.

Al ex luchador civil se le ha acusado de misógino, además de exhibírsele como defensor de grupos criminales durante algunos ataques de las fuerzas armadas en Tierra Caliente, región de México que integran municipios de Estado de México, Michoacán y Guerrero.

Aunado a esta serie de denuncias en su contra, a José Manuel Mireles también lo acusan su hija, su primera esposa y su hijo por presunta violencia intrafamiliar y por amenazas a sus personas, mismas que han sido recogidas por el Ministerio Público.

Apenas el pasado mes de octubre, el funcionario del ISSSTE compartió un video por Quadratín en el que reconocía la labor realizada por el ex comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, quien en el año 2014 lo había auxiliado tras sufrir este un accidente aéreo mientras viajaba en un avioneta, siniestro en el que José Manuel Mireles había sufrido un traumatismo craneoencefálico leve y se le había dislocado la mandíbula.

A pesar de haber sobrevivido con bastante solvencia a las secuelas que un accidente de tales magnitudes puede traer consigo, hay que recordar que el funcionario se encuentra dentro de uno de los grupos de mayor riesgo en complicaciones generadas a raíz e contraer el Covid-19 debido a contar con 62 años de edad, por lo que no se puede saber con certeza qué tantos estragos provocará el virus en su organismo.



Cabe mencionar que el pasado 12 de septiembre José Manuel Mireles fue destapado como aspirante a la gubernatura de Michoacán por el líder del movimiento nacional Ruta5, el ex panista Manuel Espino Barriento. Durante este evento el Comisionado del Servicio de Protección Federal, mencionó "queremos a un hombre con esa capacidad de trabajo, con ese nivel de compromiso social, queremos para Michoacán, un hombre valiente que no se arredre frente la adversidad, un gobernador sensible frente al dolor y necesidades humanas que las hay muchas por los rincones de Michoacán".