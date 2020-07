"Es injusto elegir entre ser mamá y continuar con nuestra vida laboral": directora operativa de Palma

México.- Las salas de lactancia, los espacios habilitados para la extracción de leche materna o la alimentación de menores de edad lactantes se han convertido en una herramienta para la retención del talento laboral femenino, especialmente dentro del sector público, declaró Ana Paola Ruiz Magaña, socia fundadora y directora operativa del Proyecto de Apoyo a la Lactancia Materna (Palma).

Esto mientras se vislumbran nuevos retos ante una nueva normalidad para las mujeres en los espacios laborales con grandes retos ante la epidemia de COVID-19 en México y una sociedad machista que descarta a las madres trabajadoras.

Así, la especialista en derechos humanos manifestó que desde un contexto personal, y gracias a las reforma a la Ley Federal del Trabajo y otras normativas en el 2014, se hizo obligatorio contar con salas de lactancia, capacitaciones respecto al tema y horarios para que esta actividad pueda llevarse al cabo en los entornos laborales.

«Mi hijo nació en el 2014, lo amamanté desde que nació, y regresé a trabajar. Seguía yo sacándome la leche para continuar la lactancia de mi hijo, pero fue complicado. En el lugar de trabajo no había sala de lactancia, no había horarios establecidos para yo salir a extraerme la leche, no había refrigeradores para guardar la leche, entonces la ponía junto a la comida de mis compañeros. No podía hablar abiertamente con mi jefe, sino que decía que iba al baño, y me escondía o lo hacía en el coche».

Desde un espacio pequeño hasta una habitación completa puede ser habilitado como sala de lactancia. Foto: Cortesía

Estos hechos atropellados, que además viven muchísimas mujeres —abundó Ruiz Magaña—, eventualmente la condujeron a actuar en favor de la cultura de la lactancia en el trabajo, por lo que renunció a su puesto y emprendió la consultoría Palma. Junto a ella colaboran la pediatra y consultora en lactancia Mariana Colmenares, así como la arquitecta Maica Chaparro.

Recalcó que existe mucha desinformación respecto al marco normativo mexicano, por lo que recordó que en la Constitución (artículo 123), en la Ley Federal del Trabajo (artículo 170), en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (artículo 28), en la Ley del Seguro Social (artículo 94), en la Ley General de Salud (artículo 64), en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (artículo 11) y en la Norma Mexicana en Igualdad Laboral y no Discriminación NMX-R-025-SCFI2015 (en el requisito 12) se plasman estas garantías.

Una sala de lactancia se entiende como un espacio digno, cálido, cómodo, limpio y seguro para la extracción y almacenamiento de leche materna dentro de un centro de trabajo. Permite a las madres seguir trabajando y brindar a su bebé la mejor alimentación, pese a estar separados durante la jornada laboral. Foto: Cortesía

Estamos en una época de contingencia sanitaria, ¿es posible seguir llevando las actividades de lactancia en estas salas?

«Ha sido una espada de doble filo. Algo favorable para las mujeres en periodo de lactancia es que pueden estar físicamente con sus hijos, no se tienen que estar extrayendo la leche, transportándola, sino que tienen al bebé ahí. Ahora, la pandemia lo que sí ha complicado, la otra cara de la moneda, es que estamos con nuestros hijos, tenemos que trabajar y atendiendo la casa, y además cumpliendo con ciertos objetivos, eso es lo que ha complicado la vida para las mamás, el tener que equilibrar todo. La lactancia tuvo un pro, pero la vida de mamá trabajadora desde casa sí ha sido muy difícil».

¿Cómo han trabajado durante la pandemia?

«Las tres socias instrumentamos toda la parte de capacitación, de políticas, asesorías y demás, pero tenemos un equipo de consultoras capacitadas en la lactancia materna que son quienes dan la atención a las mamás, que van físicamente a las empresas a seguir con las asesorías, capacitación en línea. Esas actividades no han parado, sobre todo ahorita, que la gente necesita de estos cursos estando en sus casas, que no pueden salir fácilmente al doctor a preguntar cosas y buscar gente fuera de su hogar. Hemos tenido muchas consultas en línea».

¿Qué proyectos vienen para la promoción de la lactancia y trabajo flexible para las mujeres en esta crisis sanitaria que generó el coronavirus?

«Seguimos viendo cómo cambiará el panorama del regreso a la normalidad, para ver de qué manera podemos seguir apoyando a las mamás que quieren continuar en el proyecto. Nuestro enfoque es que las mujeres no tengan que elegir entre las dos cosas. Es injusto elegir entre ser mamá y continuar con nuestra vida laboral. Queremos siempre seguir construyendo lugares de trabajo que permitan que las mujeres tomen decisiones, y es individual: puede ser que haya mujeres que elijan dedicarse a sus hijos, y puede ser que hayan otras que no quieran amamantar y dedicarse a su trabajo. Está perfecto, siempre y cuando ellas lo pueden decidir, ya que esa responsabilidad también recae mucho ecndhn sus áreas de trabajo. Seguimos trabajando para construir espacios laborales que sean mucho más equitativos en ese sentido».

¿Qué problemas de machismo se han encontrado? ¿Qué retos hay que afrontar como sociedad?

«Esa ha sido de nuestras principales barreras, y tengo que decir que no necesariamente viene de los hombres, a veces también de las propias mujeres, que no entienden la necesidad de estos espacios. El gran paso a dar, antes de instrumentar algo, es el de la información. En nuestras redes sociales y en nuestra página web [apoyolactancia.org] nos dedicamos a compartir qué es lo que puede cambiar en la empresa cuando hacemos cosas en favor de las mujeres: la retención del talento, que no estás perdiendo recursos importantes a través de ellas. Hay muchos estudios que hablan sobre la riqueza de un grupo de trabajo con equidad de género. Las mujeres cuando están en puestos de liderazgo aportan mucho a una empresa, les conviene tener mujeres en su equipo de liderazgo, no en la plantilla, sino en los mandos.

»Realmente, la diversidad y la equidad son buenas para las empresas. Hay que difundir lo más posible los beneficios, ya que esto no es una concesión, sino que a las empresas les da beneficios tener mujeres altamente capacitadas, que no se van a ir de la institución, sencillamente porque contarán con la manera de ser mamá y tener su vida profesional. Es un pensamiento que tenemos que combatir: si es mamá, se irá; si es mamá, ya no estará aquí, se ausentará.

»Nos encanta ver empresas que siempre estén buscando la manera de mejorar sus propias políticas. En México, nos hace falta cuestionarnos un poco de eso. Hay empresas donde si un hombre dice que será papá, le dan un aumento; mientras que si una mujer dice que será mamá, incluso la corren. Hay que cuestionarnos eso».

¿A qué tipo de empresas le ha dado este servicio?

«Hemos trabajado tanto con empresas privadas como con el sector público. Por ejemplo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con Prospera; despachos de abogados, entre otros. La idea es que sea toda la institución la que se empape del tema, por eso trabajamos con empresas de todo tipo. Es algo que nos encanta hacer, algo que competa a todos, no nada más a las mujeres».

Por parte de las cámaras empresariales, ¿qué recepción han tenido?

«La verdad, no nos hemos acercado tanto a las asociaciones. Realmente trabajamos directo con el cliente, pero es algo que podemos hacer en el futuro. Al final, las mujeres que han vivido esto son las que más lo entienden, son cosas que tenemos en el tintero para hacer».

¿Cuál es la importancia de la arquitectura en los proyectos?

«Lo que hace nuestra arquitecta, Maica Chaparro, es que nuestros proyectos son en base a las necesidades de cada lugar de trabajo. Hay gente que nos dice que tiene un espacio enorme, que está padrísimo, o hay aquellos que cuentan únicamente con un armario. Cada proyecto depende muchísimo de los recursos que tiene cada institución o cada empresa. Con base en sus recursos y sus espacios hacemos una propuesta. Ya hay lineamientos internacionales de los requerimientos mínimos de una sala de lactancia, entonces con estas recomendaciones hacemos el diseño de la sala de lactancia».

EL PERFIL

Nombre: Ana Paola Ruiz Magaña.

Profesión: licenciada en Ciencias Políticas y cuenta con estudios de maestría en derechos humanos.

Trayectoria: trabajó durante diez años en la protección de derechos humanos en instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. A partir de que nacieron sus hijos, se dio a la tarea de promover ambientes laborales que favorezcan la flexibilidad laboral y la lactancia materna.

