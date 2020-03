Es mejor prevenir que lamentar: AMLO

Tijuana.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador compartió un mensaje a todos los mexicanos sobre la contingencia del coronavirus Covid-19 en el país desde la ciudad de Tijuana, Baja California.

El mandatario recibió información de las autoridades de la Secretaría de Salud de México.

López Obrador señaló que recibió información de la Ciudad de México sobre el Covid-19 en México donde los casos confirmados ascienden a 717 y 12 defunciones al día de hoy. Hizo un llamado a la población a redoblar la entrega, el sacrificio y obediencia de las recomendaciones oficiales para evitar "entre todos" la propagación masiva de la pandemia y "salir airosos" de ella.

yo he dicho y lo creo, de que más que los hospitales tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Es mejor prevenir que lamentar

Enfatizó López Obrador.

Además, subrayó que se debe buscar el cuidado de los adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, así como a las mujeres embarazadas.

Por esto, el presidente de México pidió a la población a permanecer en casa y guardar la "sana distancia", siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud.

López Obrador expuso que no se deben aislar a los adultos mayores, sino cuidarlos pero tomando las medidas preventivas adecuadas para evitar el riesgo de contagiar o ser contagiados.

Además, señaló que las dependencias de Gobierno no esenciales suspenderán labores para evitar riesgos de propagación del virus. Las dependencias necesarias como Seguridad Pública y Salud sí seguirán con sus funciones.

Las personas que requieran atención médica deberá prestar atención a los síntomas antes de salir de casa o llamar para ser atendidos.

Si hay calentura, tos seca, dificultades para respirar y dolor de cuerpo, hay posibilidad de estar contagiados

Señaló López Obrador. También se busca la suma a esta suspensión de labores del sector privado "yo se que esto va a significar gastos, pero podemos perder más, si no prevenimos, se nos puede caer más la economia." Pidió a las empresas, que si estas no son esenciales para combatir la contingencia, mejor paren para ayudar a combatir la pandemia.

Podemos ir a comprar al tianguis, a los mercado, con cuidado. Desplazándonos para lo fundamental. No salir a la calle sin que haya algo verdaderamente necesario que nos obligue a salir. Vamos a aguantar, a mantener el retiro que nos va a ayudar mucho

Enfatizó.

El Presidente mostró una gráfica de las posibles curvas que puede tener respecto a casos del coronavirus. Señaló que si no se toman las medidas correctas la curva puede ser tal que sature los centros de salud y cause problemas, por lo que se busca que está no se dispare con las medidas de la "Sana Distancia" y que todos los enfermos puedan recibir atención.

vamos bien en comparación con lo que está pasando con otras partes del mundo, porque estamos haciendo caso a los especialistas

Puntualizó el mandatario en comparación con Europa, Estados Unidos y Canadá.