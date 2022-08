"Es un crimen. No puede quedar impune", familiares de mineros atrapados en Sabinas, Coahuila

Sabinas, Coahuila.- A once días del accidente minero en el pozo de “El Pinabete”, los familiares de los trabajadores que quedaron atrapados rompieron en silencio y hablaron ante los medios de comunicación sobre la impotencia que sienten ante el lento avance de las labores de rescate.

Fue en una rueda de prensa realizada este sábado 13 de agosto, donde los familiares de los mineros atrapados manifestaros su descontento con las autoridades por la demora en los trabajos de rescate. También les reprocharon por no tomar en consideración las sugerencias de los trabajadores de la mina para diseñar una estrategia de acción adecuada.

Uno de los familiares de los mineros declaró que las bombas dejan de funcionar por lapsos de cinco a seis horas. Mientras que los comunicados oficiales señalan que estos aparatos trabajan las 24 horas para desazolvar los pozos.

“Yo no me he ido de aquí desde que inició el accidente y a mí me ha tocado ver que el agua no fluye. No es por un día, es por varios días, paran por horas las bombas, no sé a qué se deba, pero de que paran las bombas si paran”, declaró María Magdalena Montelongo

Al ser cuestionada sobre los culpables del accidente, la hermana del minero Jaime Montelongo responsabilizó a los encargados de las minas y a los dueños de la misma

“Yo pienso que aquí los merititos responsables son los dueños de los pozos. Los dueños de los pozos que no checan y autorizan que se realicen los trabajos clandestinos”, dijo.

“Quienes están trabajando son los trabajadores y quienes están ganando dinero son los dueños de los pozos”, añadió la mujer.

De igual forma, dijo desconocer los nombres de los dueños de los pozos y de los encargados.

“Esto es un crimen que no puede quedar impune, en caso de que mi hermano y sus demás compañeros no puedan salir con vida”.

Explicó que los mineros atapados trabajan bajo malas circunstancias y son quienes generan el carbón para alimentar las plantas de la CFE de Coahuila. Indicó que pese al peligro de la profesión, los trabajadores reciben 200 pesos por tonelada de carbón.