Esencial atender salud mental de niños: Expertos

México.- La identificación de los problemas de salud mental en los niños puede resultar un reto altamente complejo para los padres o los adultos que son responsables de su tutela y cuidado, esto se debe principalmente al desconocimiento de los síntomas o signos de alarma y, sobre todo, la dificultad en distinguir entre un problema de comportamiento normal relacionado con la etapa de crecimiento correspondiente y otro que ya forma parte de un conjunto de síntomas que llevan al diagnóstico de un trastorno.

Ante los sucesos violentos del pasado 10 de enero en Torreón, Coahuila, en donde un menor de tan solo 11 años asesinó a una profesora e hirió a otras seis personas antes de tomar su propia vida; así como el suicidio de un niño de la misma edad en Mazatlán durante el mismo mes, a nivel nacional crece la preocupación por la salud mental de la infancia mexicana.

En Culiacán un adolescente de la preparatoria Emiliano Zapata de la UAS amenazó en sus redes sociales con realizar un tiroteo en este centro educativo, ocasionando la suspensión de clases el día lunes.

Estos y otros hechos se discutieron en una mesa de análisis realizada por EL DEBATE con expertos especialistas en salud mental infantil del estado de Sinaloa: el Dr. Crispín Moreno, siquiatra con especialidad en neurodesarrollo infantil, y las sicólogas clínicas con maestría enfocada a niños Tania Vega y Tania Castro.

Prevención, detección y tratamiento

En opinión del Dr. Moreno, se tiene que comenzar partiendo en cuanto a dónde estamos posicionados.

Dijo que está descrito que al menos 33 por ciento de las personas, a nivel nacional, van a presentar un trastorno mental a lo largo de su vida, como son: depresión, ansiedad, abuso de sustancias, entre otros; y que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 55 por ciento son problemas que se fueron gestando en edades tempranas.

El médico siquiatra infantil comentó que en México, durante el 2015, en el IMSS se registraron más de 700 mil consultas relacionadas a trastornos mentales, de las cuales el 12 mil 294 fueron intentos suicidas, «lo alarmante es que al menos el 30 por ciento fueron en menores de 16 años», agregó.

En Sinaloa la población pediátrica es de poco más de un millón de niños, y las principales causas de muerte para estas edades son homicidios y accidentes (4.4 y 8.3 por ciento, respectivamente), aseguró Moreno Avitia.

Crianza y agresión

En este orden de ideas, se pronunció la sicóloga Tania Vega expresando que el caso de Torreón nos lleva a visibilizar un problema que ya iba en aumento desde hace un tiempo en cuanto a la salud mental de los niños, que se ha visto desfavorecida por las ocupaciones de los padres y el tipo de crianza que se ejerce actualmente.

La terapeuta comentó que esto deriva el tipo de apego que se tiene con los progenitores o quienes están al cuidado de los niños, en este caso en particular aquí se habla de una dualidad de un niño que se vuelve homicida, es un agresor, se identifica con la agresión que posiblemente había recibido. «En las teorías sicoanalíticas se dice que es mucho más sencillo identificarse con el agresor que con la víctima», aseguró Tania Vega.

Por su parte, Tania Castro señaló que, si bien es positivo que exista una preocupación por la salud mental infantil, tienen que pasar situaciones de esta naturaleza, porque normalmente los padres no llevan a sus hijos al sicólogo, pero sí lo pueden llevar con el médico porque tienen diarrea o porque tienen algún síntoma que sí se puede detectar fácilmente. Afirmó que un problema de salud mental sí se puede prevenir, y por supuesto se puede tratar.

Explicó que esto viene desde el núcleo familiar, desde quienes son las personas a cargo de los niños, ya que dijo que siempre habrá alguien, aunque mamá o papá no estén presentes.

«Quien observa al niño más allá del entorno familiar, ¿de verdad observa la conducta del niño? En realidad no, porque vivimos en un mundo cotidiano de aceleramiento, y pocas veces se observa realmente a los niños», enfatizó Castro.

Suicidio infantil

En cuanto a la posibilidad del suicidio en infantes, el Dr. Moreno comentó que, como seres vivos, tenemos una función o interés propio por la vida y por el placer; en ese sentido, buscamos siempre la integridad personal, sin embargo, cuando un menor atraviesa por una situación de conflicto, el primer paso es que agrede a los demás.

«Pero ya cuando uno vuelca la agresión hacia uno mismo es porque, de plano, ya estamos en un punto muy crucial», explicó el siquiatra infantil.

¿Qué pasa con los niños en particular?, resulta que por la falta de maduración de ciertos circuitos neuronales, principalmente los frontales, que se encargan de limitar los impulsos, los niños no los tienen desarrollados, no pasan por el proceso de raciocinio o de planeación, como los adultos, ellos formulan o simplemente actúan.

El Dr. Crispín añadió que, en su experiencia profesional, actualmente no es raro el caso de una niña o niño a quien se le quita el celular y, como no puede tolerar un poco de frustración, se toma un frasco de pastillas y acude al servicio de urgencias.

Para la sicóloga Tania Vega esta agresividad contenida de algunos niños en algún momento sale a la luz. «Agredo a los otros, pero también me agredo a mí mismo, esto vuelve complejo este caso; me autolesiono y me quito la vida».

Explicó que el suicidio en la teoría sicoanalítica nos habla de culpar al otro; este niño de alguna forma se defiende de la agresión que recibió y culpa a otro con su propia muerte, y habría que ver de quién es la culpa. ¿Estamos hablando de niños agresivos o agredidos?, planteó la experta, y dijo que, aunque también hay cuestiones genéticas o puede haber una patología, son menores los casos.

«El infante es, hasta cierta etapa, egocentrista, todo está centrado en él y de esta forma ve el mundo. Hay niños que no pueden dividir a los demás de su persona y no logran separar los conflictos y los vuelcan hacia ellos mismos. Es interesante la patología y de dónde proviene esa situación», dijo.

En cuanto a la detección de trastornos mentales, señaló el Dr. Moreno que normalmente, cuando las personas buscan diagnóstico de depresión en un niño, buscan los mismos que serían evidentes en un adulto, y esto es un error.

En los menores los síntomas son inespecíficos: que está irritable, agresivo, inquieto, impulsivo, «en ocasiones les diagnostican TDAH [Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad], aparecen incluso autolesiones o consumo de sustancias, conforme a la etapa del desarrollo».

El experto hizo un llamado a que los papás se informen para atender adecuadamente a sus hijos. Compartió que muchos de los problemas del control de los impulsos que tienen los niños hoy en día están derivados de la incapacidad que tienen los pequeños para aburrirse o esperar una recompensa, otra de las razones es que ya no se está estimulando adecuadamente la sicomotricidad.

«Las áreas motoras con las áreas prefrontales del control de impulsos necesitan estimularse para que maduren. El niño sobrestimulado, como tiene una recompensa inmediata, no puede meter un espacio entre el deseo y la recompensa, ese niño se vuelve impulsivo y esas áreas no maduran», enfatizó Moreno. Destacó que las experiencias motrices y sensoriales son necesarias para que aprendan a comportarse en sociedad, así como las reglas normas y castigos. Es importante volver a la estimulación e interacción», aseguró.

Posibles soluciones

A decir de la sicóloga Tania Castro, lo primordial y universal para un niño o niña es el amor de la persona que lo cuida, con cariño y cuidado, en un espacio libre de violencia y con paciencia.

«Para prevenir y fomentar desarrollo emocional en el niño se deben tener pautas de límites, de hábitos, de reglas, espacio libre, juego y convivencia familiar», esto incluye de verdad verlo, escucharlo, tocarlo, abrazarlo, volver a lo inicial, a lo familiar.

Puedes en verdad conocer a tu hijo y ayudarlo a expresar sus emociones, validar lo que siente.

Agregó que si esto es validado por la familia, todo va a fluir; de otra manera, se acumula y hay resentimientos que terminan explotando.

Tiroteos escolares en México

El 10 de enero de este 2020 José Ángel, de 11 años, disparó dos armas en Torreón, Coahuila, asesinando a una profesora y cometiendo suicidio después de herir a otras seis personas.

Desafortunadamente no es el primero ni el único hecho de esta naturaleza en nuestro país. Hace apenas tres años Federico, un alumno de 15 años de edad, realizó un acto similar en un colegio de Monterrey, en el que hirió a varios compañeros, su maestra y terminó quitándose la vida. En Puebla, Ciudad de México y Morelos también han sucedido tiroteos dentro de escuelas secundarias y un bachillerato técnico en 2016 y 2017.

Equipo interdisciplinario.- Expertos en atender salud mental infantil recomiendan buscar ayuda especializada ante problemas mentales.

Perfiles

Nombre: Tania Castro Gaxiola.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Sicóloga clínica.

Trayectoria: Licenciatura en sicología y maestría en evaluación y sicoterapia infantil.

Contacto: 667-756-2486.

Nombre: Tania Vega Calderón.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Sicoterapeuta.

Trayectoria: Licenciatura en sicología y maestría en sicología infantil.

Contacto: 667-267-0253.

Nombre: Crispín Moreno Avitia.

Lugar: Culiacán, Sinaloa.

Profesión: Paidosiquiatra.

Trayectoria: Médico especialista en siquiatría con alta especialidad en neurodesarrollo infantil y salud mental.

Contacto: 713-1213.