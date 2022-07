"¿Eso valen mis piernas?", rechaza 'ridícula' indemnización del IMSS por amputarle piernas por error

Querétaro.- La historia llena de negligencia e irregularidades continúa en la vida de Vanessa Dib Velázquez, una mujer originaria de Querétaro a quien amputaron ambas piernas por error cuando fue al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que le retiraran el Dispositivo Intrauterino (DIU).

Esta ocasión la fémina expresó con dolor "¿eso valen mis piernas?" cuando la dependencia de gobierno le ofreció una indemnización de 88 mil pesos por el "error de diagnóstico" que cambió su vida para siempre.

El IMSS no solo amputó sus piernas por error, también le extirparon el útero y un ovario. Los efectos que esto traerán a su vida valen mucho más que 88 mil pesos mexicanos (casi 4 mil 300 dólares estadounidenses), no se pagan con dinero.

Vanessa no solo rechazó el monto ofrecido, además se ofendió, pues la cantidad no alcanza siquiera para las prótesis que necesitará de ahora en adelante.

"Me da mucho coraje que me quieran dar 88 mil pesos por la reparación del daño, les pregunto ¿eso vale la pierna del doctor? Pero además las prótesis valen entre 70 y 150 mil pesos cada una, con ese dinero no alcanza para nada", dijo según Diario de Querétaro.

La vida de la mujer en este momento está centrada en ir en busca de ayuda para mantener a sus hijos y obtener las prótesis que contribuirán a que haga su vida lo más como antes posible.

"El daño psicológico, emocional, el truncarme, no se vale y espero que se haga justicia y los médicos aprendan a trabajar de manera correcta para que lo que yo vivo no lo viva nadie", agregó según información de Radio Foórmula.