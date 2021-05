Esperará personal educativo 15 días después de vacunación anticovid para volver a aulas: SEP

México.- La titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez Álvarez, dio a conocer que las clases presenciales podrán comenzar quince días después de que se finalice la vacunación contra Covid-19 a personal educativo.

Señaló que ya es necesario que los alumnos retomen sus clases en los salones, en primer lugar, por la salud mental de los estudiantes; y en segundo lugar, por todo lo que tiene que ver con las técnicas de aprendizaje.

En su gira por el estado de Nuevo León, en la que supervisó los centros de vacunación contra SARS-CoV-2, Gómez Álvarez hizo de conocimiento público que en los días subsiguientes sostendrá una reunión de trabajo con los gobernadores, así como con los titulares de las secretarías de Educación de dichas entidades, en la que se expondrás las pautas generales y los protocolos con los que ya se cuentan para poder llevar a cabo el regreso a clases presenciales.

Por su parte, mediante un comunicado la funcionaria federal reiteró que el regreso a las aulas será gradual, seguro y voluntario, tanto para los alumnos como para los docentes, personal administrativo y de apoyo.

En este sentido, exhortó a que no se repruebe a los alumnos debido a que no todos contaron con los recursos y condiciones necesarios para llevar a cabo la labor de aprendizaje durante las clases virtuales, de ahí que sería injusto no pasarlos.

Delfina Gómez informó que, hasta la fecha, se ha logrado inmunizar a más de un millón de maestros en 12 estados del país, de los cuales 128 mil 309 son de Nuevo León, entidad en la que la campaña de vacunación ha seguido su curso sin ningún tipo de contratiempo.

Las entidades en donde se concluyó o se lleva a cabo la vacunación contra Covid-19 de personal educativo son: Baja California, Nuevo León, Chiapas, Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Oaxaca, Nayarit, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y Guanajuato, estos dos últimos iniciaron el día de hoy.