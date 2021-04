"Espero sentir rico cuando me vacunen": Miguel Barbosa sobre vacuna contra Covid-19

Puebla.- Fue a través de una conferencia de prensa virtual que el mandatario del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dio a conocer que aún no ha sido vacunado contra la Covid-19 a sus 62 años de edad.

Durante el pronunciamiento, el político mexicano fue cuestionado sobre si ya existía una fecha para la aplicación de la vacuna anti Covid-19, a lo que manifestó que no había un día concreto, pero que ya estaba preparado para recibirla, no importa cual fuera la marca.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Anuncia AMLO a Blanca Jiménez como nueva embajadora de México en Francia

Asimismo, no desaprovechó la oportunidad para pedirle a la ciudadanía, ser paciente, ya que todos recibirán esta vacuna tarde o temprano. De igual manera, exhortó a la disciplina, y esperar que las autoridades responsables les den su turno para recibir la vacuna.

“Pronto todos estaremos vacunados (…) Todos a nuestro tiempo y espero sentir rico cuando me vacunen”, expresó.

El mandatario que ya se encuentra dentro del grupo de adulto mayores, debido a que actualmente, tiene 62 años de edad, mencionó que él no va a vestirse de viejito para poder adquirir la dosis y que será disciplinado para poder recibir su inmunización.

Leer más: Sinaloa entre los estados con más desaparecidos en el gobierno de AMLO

Finalizó diciendo: "La que me toque, la que me pongan, la mejor vacuna para mí será la que me pongan, punto. Todas son buenas, de estar sin vacuna a estar vacunado, pues que me pongan hasta la de la Patagonia".