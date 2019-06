Esta es la playa que todos quieren visitar en el Caribe

Estás oficialmente en Aruba, donde los momentos se cuentan en felicidad en lugar de minutos. Los cactus y los coloridos edificios, dan un espectáculo a tus ojos; la brisa familiar del calor de la isla calienta la piel y nunca querrás despertar de este sueño.

Con solo 8 km en su parte más ancha, y 30 km en su parte más larga, esta pequeña isla caribeña cerca de la costa de Venezuela no es exactamente vasta. Pero lo que le falta en tamaño, Aruba lo compensa con un golpe. Aquí abundan las maravillas naturales, junto con los complejos y casinos más conocidos, aunque lamentablemente muchas personas no se aventuran más allá de su todo incluido.

Alrededor de Aruba

Si bien no se puede ir a todas partes, si combinas una mezcla de autobuses públicos con recorridos turísticos, podrías tener un gran escape a la isla. Si has aterrizado en tu vuelo de latam, el alquiler de coches desde el aeropuerto es muy fácil, te recomiendo alquilar un 4x4 en cambio de un automóvil estándar, ya que esto te permitirá acceder a lugares en los Parques Nacionales y fuera de la carretera que un vehículo estándar no te podría cumplir.

Hay un montón de operadores turísticos en la isla y opciones de transferencia disponibles que pueden ser más adecuadas para aquellos que estarán principalmente en un resort. Súbete a una bicicleta por un tiempo, será divertido y la isla es plana, aunque con el fuerte sol no era ideal para viajes más largos.

El agua azul turquesa del oceano es una de las atracciones de este destino al que también llaman 'la playa de la felicidad'.

Las playas de Aruba

Las atracciones más famosas de aruba se basan en su gloriosa costa, que abarca desde suaves olas hasta playas de manglares y olas rompiendo. Para una isla pequeña, puedes encontrar una gran variedad de playas.

Una de las playas más concurrida está a poca distancia en automóvil al sur del aeropuerto, aunque la mayoría de las cosas están a poca distancia en auto en Aruba. Mangel Halto parecía menos conocido que muchas de las otras playas de la isla, sobre todo porque está un poco alejado de la ciudad y de la terminal de cruceros.

Mangel Halto es una mezcla de arenas blancas y manglares, y también es un excelente lugar para bucear. Si caminas desde la playa hasta la calle lateral, encontrarás una combinación de escaleras y terrazas que bajan directamente hacia el agua.

Otra de las favoritas es Arashi Beach y la más cercana al alojamiento en Gold Coast en Malmok, era un lugar hermoso ya sea en el día o al atardecer.

La principal playa turística de la isla es Palm Beach, que está flanqueada por hoteles en toda su extensión. Si bien había oído hablar de la playa de "gran altura" antes de llegar a Aruba, no es tan drástico en absoluto. Había asumido que sería como Benidorm con enormes hoteles en torres de torres, pero sigue siendo una playa encantadora con algo de la arena más blanca que se ha visto, y bastante concurrida.

Algunas playas más

En Eagle Beach encontrarás un ambiente similar al de Palm Beach dada su proximidad, pero no tan ocupado. Aquí verás columpios para esa foto de "Insta", motos de agua de alquiler y un encantador restaurante en la arena donde se puede disfrutar del almuerzo.

Eagle Beach también se encuentra junto al Santuario de Aves Bubali, donde se pueden observar varias aves en las zonas pantanosas, por lo que vale la pena combinarlas.

En la playa Hadicurari encontrarás un ambiente más auténtico gracias a los pescadores y sus chozas. Si desea encontrar un ambiente similar con una sensación mucho más desierta, diríjase a las playas de la costa este de la isla, mucho menos frecuentadas por los visitantes. Para otra playa sublime, con olas que se estrellan contra las rocas y el agua que también podría ser photoshopeada, diríjase a Dos Playa, la playa dentro del Parque Nacional Arikok es una joya.