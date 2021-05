"Esta vez no nos puede vencer el miedo": Ricardo Bours sobre asesinato de Abel Murrieta

Sonora.- El candidato a la gubernatura de Sonora por parte de Movimiento Ciudadano, Ricardo Bours Castelo, manifestó que el asesinato de Abel Murrieta se debió a que los grupos criminales "tenían miedo", de ser erradicados por el político, quien proponía en su campaña acabar con la inseguridad.

"Siento rabia porque le quitaron a Cajeme la oportunidad de tener a un buen hombre como presidente municipal, hombre de valor dispuesto a regresar la seguridad y la paz", declaró el candidato a través de un comunicado emitido en redes sociales.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Leer más: Pronóstico del clima de hoy: aumentan los estados con probabilidad de lluvias fuertes

Ricardo Bours señaló que, el candidato a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta, fue asesinado por una mala estrategia de seguridad en el estado, así como la falta de atención por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y la gobernadora Claudia Pavlovich, pues hasta el momento no han hecho nada por frenar la ola de violencia.

El político mexicano exigió justicia para su excompañero, Abel Murrieta, y propuso poner un alto a la "simulación de las autoridades" en la procuración de la justicia en el estado de Sonora, así como en el resto de la República Mexicana.

Leer más: Hombre asalta sex-shop, hiere a la empleada, se lleva el dinero y juguetes sexuales

"Esta vez no nos puede vencer el miedo, porque lo que quieren los criminales es que los ciudadanos callemos, que no alcemos la voz, que no participemos. Exigimos justicia por Abel y las vidas que nos ha arrebatado la violencia y el crimen", añadió.

Cabe recordar que, el candidato a alcalde de Cajeme en Sonora, Abel Murrieta, fue asesinado a balazos la tarde del pasado jueves 13 de mayo mientras entregaba volantes en la calle sobre sus propuestas políticas al margen de la campaña electoral.

Vía: Twitter @r_rbc