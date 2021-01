Estados Unidos busca cooperación con estados para vacunar y México no

México.- En Estados Unidos el nuevo gobierno que encabeza Joe Biden ha comenzado a presentar un plan para acelerar la vacunación en el país, por lo que ha hecho publica la intensión de coolaborar con los estados y avanzar en ello.

Sin embargo, el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza según su discurso la Cuarta Transformación del país ha reiterado en decenas de ocasiones el Plan Nacional de Vacunación que no contempla a los estados como agentes individuales para que comiencen de manera independiente la vacunación contra el Covid-19.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La nueva gestión federal en EU busca acelerar el ritmo de vacunación dando más fondos a las administraciones estatales y creando más puntos de aplicación, incluidos estadios, centros de convenciones y farmacias.

Leer más: ¿Grupo prioritario? Iglesia pide vacunar contra el Covid-19 a los sacerdotes

Además, brindará a los estados planteamientos más claros sobre la disponibilidad de dosis a fin de que planifiquen su implementación; y solicitará a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias que reembolse a los estados el costo de emplear sus Guardas Nacionales para establecer centros de vacunación.

Incluso, la farmacéutica Pfizer se afirmó dispuesta a vender su vacuna de manera directa a los estados de E.U..

Por su parte, el Gobierno de México mantiene un control centralizado del programa de vacunación en el que no participan las autoridades estatales y decide dónde y de qué manera deben vacunarse los ciudadanos de cada entidad.

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, titular de la Comisión de Salud de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) reclamó al Gobierno mexicano que decida de manera unilateral sobre la vacunación contra el Covid-19.

"Hace quince días nos dijeron que los Estados sí íbamos a poder adquirir vacunas, que esperáramos los lineamientos del Insabi, y ahora nos dicen que no, pues contraviene el plan de vacunación a nivel nacional", explicó el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila.

Enrique Martínez, directivo del Instituto de Investigación e Innovación Farmacéutica (Inefam), demandó al Gobierno de AMLO una mejor cooperación con los estados.

"Es evidente el manejo político tras todo esto y la centralización superflua. No se tiene una estrategia, son improvisaciones", recriminó.

De noche, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que si cada Estado pone sus vacunas el impacto del plan se diluiría.

"Desde el punto de vista técnico el lineamiento es recomendar que eso no se haga, porque cada quien va por la suya y no estamos hablando de una estrategia de Estado; como si no fuéramos un País y simplemente fuéramos una comunidad desordenada, anárquica", dijo López-Gatell.

Otro punto que ha señalado el subsecretario de Salud en México, es que el Plan Nacional de Vacunación tiene como objetivo atender a la población vulnerable, que según los cálculos matemáticos y las recomendaciones internacionales, lograrían reducir hasta en un 80% las muertes por Covid-19 en el país.

Leer más: Faltan vacunas contra el Covid-19 para trabajadores del sector salud en Morelos

Finalmente, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero twitteó que está agradecida con que el tema de la vacunación en el país no se haya politizado, aseveración que realizó frente a todos los gobernadores de México en la reunión virtual de la Conago.