Estalla huelga sindicalizados de la autónoma de Oaxaca 

Oaxaca.- Sindicalizados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) estallaron una huelga este sábado para exigir a la Rectoría cumplimiento a demandas, que plantearon desde noviembre de 2019.



Desde el primer minuto de este 1 de febrero, los inconformes se plantaron con banderas rojinegras en las instalaciones académicas de Oaxaca capital, Huajuapan de León, Tehuantepec y Puerto Escondido.

El secretario del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la UABJO (STEUABJO), Ariel Luján Pérez, aseguró que hubo tiempo para cumplir sus exigencias, pero apenas ayer les dieron una respuesta incompleta.



"Queremos hacer del conocimiento de la comunidad universitaria, del pueblo en General, del Gobernador del Estado, del Presidente de la República y del Rector de esta máxima casa de estudios que este sindicato no es intransigente", dijo en la madrugada.



Este sindicato, después de haber depositado el pliego en el mes de noviembre, tuvimos todo diciembre, todo enero, es decir, 62 días naturales, recordemos que la ley establece que un emplazamiento a huelga para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje todos los días son hábiles



El ex secretario del STEUABJO, Fernando López Cruz, explicó a REFORMA que se exigen incrementos salariales, reparación a violaciones del contrato colectivo, así como también el pago de jubilaciones.



"Hay plazas que se ofertaron desde hace un año, hasta este momento no se han otorgado. Jubilaciones, un trabajador que ya cumplió y tiene derecho a ella; también, se están solicitando la basificación de eventuales, y no hay ningún planteamiento puntual", especificó vía telefónica.



Ayer, la Asamblea determinó en virtud de que no hubo ofrecimientos puntuales por parte de la Rectoría, no hubo un avance sustancial, argumentaron que no había recurso de la Federación



Este viernes, el Rector Eduardo Bautista intentó detener esta huelga al entregar una respuesta al sindicato en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.



A través de una conferencia, el académico Bautista reconoció que la UABJO está pasando por problemas económicos.



"Nuestra universidad reciente una serie de problemas económicos, pero quiero aclarar y precisar que nunca he dado responsabilidad de ésto a los trabajadores, a ninguno de los sindicatos", argumentó.



Los problemas de la universidad no son recientes, ingresé a trabajar como profesor en el año de 1996, en la ahora Facultad de Economía, y desde entonces se advertían de algunos riesgos





Con esta huelga, un aproximado de 25 mil alumnos se quedará sin clases en las sedes de los cuatro Municipios.