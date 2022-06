Estallan huelga en ArcelorMittal reclaman el pago de 550 días de utilidades

Ciudad de México.- La Sección 271 del Sindicato Minero estalló una huelga en el complejo Las Truchas de la siderúrgica ArcelorMittal para reclamar el pago de 550 días de utilidades y no de 90, tope que aplicó la empresa.

Ramón Monsiváis, secretario del trabajo del Sindicato Minero, señaló quelos trabajadores sindicalizados exigen que la empresa reparta el 10 por ciento de sus utilidades, cifra que asciende a mil 900 millones de pesos.



"La empresa manifiesta que está dentro del marco de la ley de los 90 días, nosotros como trabajadores sindicalizados exigimos el pago correspondiente de 10 por ciento de su declaración fiscal", afirmó.



Explicó que la huelga, que estalló a las 12:00 horas de este 15 de junio con 3 mil 100 trabajadores, se realizó debido a que no hubo acuerdos en mesas de negociación que previamente se llevaron a cabo, incluso con la mediación de la Secretaría del Trabajo (STPS).



"Hubo pláticas conciliatorias de 40 días y hubo dos prórrogas para llevar a cabo las negociaciones, a lo cual la empresa hasta el día de antier ofreció 120 mil pesos adicionales de los 90 días que ya había depositado (que equivalen a entre 55 mil a 60 mil pesos). Eso se expuso en la asamblea de hoy y la gente no aceptó los 120 mil pesos", manifestó Monsiváis.



Añadió que, previo a la reforma en materia de subcontratación, los empleados de ArcelorMittal estaban en un esquema de outsourcing y por ende, no recibían utilidades, pero ahora forman parte de la empresa operadora, por lo que les corresponde el pago de 10 por ciento de las utilidades.

ArcelorMittal, por su parte, advirtió que la huelga afectará la economía la región y la cadena productiva nacional.

"ArcelorMittal México lamenta esta decisión porque, además de escalar el conflicto, tendrá un impacto y serias consecuencias a corto, mediano y largo plazo en la estabilidad laboral y económica de la región de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, en la cadena productiva nacional y en la economía del País dada la importancia del acero como insumo esencial para innumerables industrias.

"El conflicto nace de la inconformidad de los trabajadores por las cantidades que les fueron cubiertas el pasado 30 de mayo por concepto de participación de utilidades y que equivalen a tres meses de salario. Dicho pago se realizó íntegra y puntualmente, así como en estricto cumplimiento al tope legal establecido en la Ley Federal del Trabajo. No obstante, los trabajadores han exigido cantidades superiores al máximo legal arguyendo la inconstitucionalidad del mismo, cuestión que no corresponde a la empresa resolver", dijo en un comunicado.

Asimismo, lamentó que el sindicato no haya aceptado el bono único adicional equivalente a seis meses de salario, con el que el pago total equivaldría a nueve meses de salario, es decir, tres veces el tope legal.