"Estamos en la Iglesia": regaña sacerdote a fieles católicos por bailar dentro de la Catedral de León

León, Guanajuato.- Este 1 de junio se celebró el Día de la Virgen de la Luz, una de las festividades católicas más grandes de la ciudad de León, Guanajuato, sin embargo, la fiesta se salió un poco de control y los fieles católicos terminaron regañados.

Y es que durante los cantos de Las Mañanitas y demás canciones que entonó una rondalla los ánimos se alebrestaron y el pasillo principal de la Catedral Metropolitana de León se convirtió en una pista de baile, luego de dos años de que los leoneses no pudieran celebrar a su santa patrona.

En un video de apenas 27 segundos que se ha difundido en redes sociales, se puede ver que mientras los músicos tocan y danzan desde lo alto del altar, frente a ellos se ven a dos parejas compuestas por jóvenes de la rondalla y adultos danzar alegremente. Ante la falta que se cometía, el sacerdote no dudo en emitir por micrófono un regaño: "¡Estamos en la iglesia!".

Pero el llamado de atención poco importó a todos los presentes, pues lejos de dejar de bailar todos los ahí presentes emitieron una serie de carcajadas mientras que los alegres danzantes continuaron danto largos paso y giros, hasta que una mujer canosa llegó y los separó.

Algunos fieles han texteado en redes sociales los siguientes mensajes: "se ha perdido toda noción de #Sagrado y #Adoración #AyLasCofradias… había una implicada??", "Terrible, por Dios !. Que falta de todo, no sé cómo se le ocurre a la gente actos tan horrendos en la casa de Dios", "El guitarreo de los 70, 80,.. en las misas ha hecho que se pierda solemnidad en las celebraciones y ha ayudado a la secularización y vanalización de lo religioso", entre otros.

Aunque hay quienes mostraron su descontento en redes sociales ante este acto que catalogaron de "profanación", hay muchos más que disfrutaron de las fiestas patronales en honor a la Virgen de La Luz en León, Guanajuato, sin detenerse a ver si cometían actos indebido al desbordar su alegría por participar en esta fiestas que tardaron dos años en volverse a realizar debido a la pandemia del coronavirus.

Otros más alegaron que solo fue una ligera danza. "Según el video, dos parejas y apenas unos segundos. Cuando una señora les llama la atención se avienen rápidamente a sentarse. Ya está, una anécdota. No, en este caso, no pasa más. Y no pasa nada. No daba para un hilo de 17 (¡17!) tuits", respondió a uno de los quejosos que usó Twitter para mostrar su descontento.