"Estamos hartos": comunidad LeBarón exige tener autogobierno en Galeana, Chihuahua

Chihuahua.- Integrantes de la comunidad LeBarón exigen tener un autogobierno en su colonia ubicada en Galeana, Chihuahua, pues aseguran que la violencia ha empeorado y no tienen acceso a la justicia.

Aunque han pasado tres años desde que el apellido LeBarón fue conocido en todo México tras la masacre de nueve miembros de la familia en noviembre de 2019, los 2 mil habitantes de la comunidad afirman que la violencia no se ha ido, sino que ha empeorado en esta región de Chihuahua.

El clima de inseguridad ha llevado a los miembros de la familia LeBarón a decidir buscar su autonomía y autogobierno, para lo cual presentaron una solicitud ante el Ayuntamiento de Galeana.

De esta manera, la comunidad de mormones establecida en el noroeste Chihuahua busca elegir y conformar a sus propias autoridades, jueces y sistema de procuración de justicia.

"No estamos conformes con que no hay ministerio público, no hay acceso a la justicia en el municipio, estamos decepcionados, queremos tener nuestros jueces cívicos, todo lo que tenga que ver con justicia penal, tendremos que trabajar como comunidad pero con el estado", explicó el activista Adrián LeBarón.

Desde agosto de 2020 los policías municipales fueron expulsados de la comunidad LeBarón, pues sus habitantes aseguran que sufrían extorsiones por parte de las autoridades, sin embargo, ahora se suma el deseo de expulsar el sistema de partidos políticos.

Por ahora, esta comunidad de mormones es "gobernada" por 36 personas para dividir el poder y evitar amenazas por parte de grupos criminales o corrupción por injerencia de partidos.

"Estamos hartos de los partidos políticos, sólo vienen y nos utilizan en las elecciones y luego nos olvidan. Ya no confiamos en ellos, no importa el color del partido", aseveró Adrián LeBarón.

Adrián LeBarón, uno de lo voceros de la comunidad de mormones que busca su autogobierno. Foto: Cuartoscuro

El abogado de la comunidad, Esteban Barrios, explicó que la petición de autogobierno actualmente es analizada por la Sala Superior del Tribunal del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que esperan que este 2022 se emita una resolución a su favor.

Mediante la petición, los LeBarón buscan convertirse en una comunidad equiparable, las cuales poseen los mismos derechos que las comunidades indígenas, lo que vuelve legítimo contar autogobierno y autolegitimación.

"Le tocará a la Sala Superior decidir si esta comunidad podrá ser reconocida como comunidad equiparable, que será un parteaguas a nivel nacional", apuntó el Consejero del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua, Gerardo Macías.

Adrián LeBarón detalló que la propuesta de formar un autogobierno la tomaron de la comunidad de Cherán, en Michoacán, cuyos habitantes lograron implementar un gobierno autónomo para hacer frente a los abusos de los grupos criminales y la inacción de las autoridades.

La violencia ha lacerado a la comunidad LeBarón desde hace años, pero sin duda el capítulo más atroz que sufrieron que el ocurrido el 4 de noviembre de 2019, cuando tres mujeres y seis niños fueron asesinados por hombres armados en Bavispe, Sonora, un caso que conmocionó a todo México y la prensa internacional.