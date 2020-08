Estas son las peores traiciones que ha sufrido "El Mencho", líder del CJNG

Jalisco.- Hoy en día, Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", se ha convertido en toda una imagen de lo que es el narcotráfico en México, no por algo es el capo más buscado por el Gobierno de los Estados Unidos Junto a Ismael "Mayo" Zambada". Sin embargo, a pesar de poseer tanto poder, también ha sido víctima de traiciones durante su carrera delictiva.

Desde el momento en el que su organización, el Cártel Jalisco Nueva Generación, comenzó a ascender como uno de los grupos más poderosos del país, algunos de sus propios integrantes buscaron arrebatarle su liderazgo.

Una de las primeras traiciones que tuvo que enfrentar, fue la de Carlos Enrique Sánches "El Cholo", quien es considerado uno de los lideres del Cártel Nueva Plaza y que en su momento también era visto como la mano derecha de "El Mencho". Ambos es socios disputan una sangrienta guerra por el control de zona occidente del país como Colima, Jalisco, Nayarit, Michoacán y Guanajuato.

Cabe señalar que aparentemente "El Cholo", cuenta con el respaldo del reconocido Cártel de Sinaloa, para pelear la zona a Oseguera.

La traición comenzó tras el asesinato de un colombiano de nombre, Marcos Hernández, conocido como "El Karton", fue ahí cuando "El Cholo" declaro la guerra. El Mencho por su parte, puso precio a la cabeza de Sánchez Martínez.

Es importante mencionar que "El Cholo" ha sido detenido en tres ocasiones por las autoridades, pero por falta de pruebas ha quedado en libertad. Hasta el momento muchos se siguen preguntando como alguien tan peligroso sigue en libertad.

Otro personaje del narcotráfico que decidió traicionar al "Mencho", fue Diego Gabriel Mejía "El Diego", quien fue uno de los hombres cercanos a Óscar Orlando Nava Valencia, mejor conocido como "El Lobo", una de las principales cabeza en la organización de "Los Valencia", misma que dio origen al Cártel Jalisco Nueva Generación.

"El Diego", tomó la decisión de unirse al bando de "El Chola" en la disputa contra Oseguera. Es importante mencionar que este hombre también esta presuntamente relacionado con la desaparición y muerte de tres jóvenes estudiantes de cine en Jalisco.

Podría decirse que la traición de Miguel Fernández alias el "M2", es una de las más dolorosas para el líder del CJNG, ya que su función principal era acabar con el grupo rival de "Los Viagras" o "La Nueva Familia Michoacana", sin embargo, terminó por darle la espalda.

El "M2" era considerado incluso como el lugarteniente del CJNG pero decidió cambiar de bando.

Finalmente, Miguel Fernández, el "M2", fue detenido durante un enfrentamiento con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Méxicano, donde también fue abatida María Esquivel "La Catrina".

Durante las últimas semanas el nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación y el de su líder Nemesio Oceguera Cervantes, mejor conocido como "El Mencho", han acaparado las portadas de medios locales e internacionales, ya que actualmente protagoniza junto a la organización de "El Marro" en Guanajuato, uno de las guerras del narcotráfico más violentas de la historia.

Asimismo, en Michoacán también se ha desatado una ola de enfrentamientos, incluso recientemente se filtró una grabación donde aparece supuestamente "El Mencho", exigiendo al José Farías, 'El Abuelo', salir a pelear en Tepalcatepec, Michoacán, donde aprovechó para pedir a las personas que "no salan de sus casas".

Pueblo de Tepalcatepec, soy Mencho, les quiero aclarar que mi guerra es en contra del Abuelo, el Tilín, Moy Parra y con la gente que levante un arma en contra de mi gente, le pido a toda la gente inocente que no salgan de sus casas, no queremos afectarlos, ustedes saben bien que a mi me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar", dice el sujeto que presuntamente es Oseguera.