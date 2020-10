Este 2 de octubre el clima en México prevé lluvias y frente frío

México.- Durante esta noche y madrugada, la amplia circulación de la Depresión Tropical Veinticinco, localizada aproximadamente a 250 km al sureste de Cozumel, Q. Roo, interacciona con los frentes fríos No. 4 y No. 5, extendidos en el norte de la Península de Yucatán y en el centro del Golfo de México, respectivamente, por lo que se pronostican lluvias puntuales extraordinarias en Quintana Roo.

Lluvias torrenciales en Chiapas (norte), Tabasco, Campeche y Yucatán; e intensas en Veracruz (sur) y Oaxaca (noreste), así como rachas de viento de 70 a 80 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura significativa y posible formación de trombas en las costas de Yucatán, Quintana Roo y occidente del Mar Caribe.

Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente No. 4 continuará generando ambiente frío en el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, evento de “Norte” con rachas de 90 a 100 km/h en el Istmo de Tehuantepec y oleaje de 3 a 4 metros de altura significante en el Golfo de Tehuantepec; rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de significante en el sur del Golfo de México. Se prevé que el frente No. 4 se disipe en el oriente del Golfo de México y que a partir de mañana, la masa de aire asociada al frente frío No. 5 refuerce el evento de "Norte" en el Golfo de México e Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Para mañana, el frente frío No. 5 recorrerá el Golfo de México, interactuará con la amplia circulación de la posible Tormenta Tropical "Gamma" que se ubicará frente a la costa de Quintana Roo, por lo que se pronostican lluvias intensas a puntuales torrenciales en el sureste mexicano.

Por su parte, su masa de aire frío continuará generando ambiente frío y bajo potencial de lluvia sobre el norte, noreste, centro y oriente del territorio nacional, además de mantener evento de “Norte” muy fuerte a intenso en el sur del litoral del Golfo de México, la Península de Yucatán y en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Pronóstico de precipitación para mañana 3 de octubre de 2020:

Lluvias intensas con lluvias puntuales torrenciales (150 a 250 mm) acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Chiapas, Tabasco y Campeche.

Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) acompañadas de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Veracruz (sur).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) acompañados de descargas eléctricas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Oaxaca (noreste).

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 mm) acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Guerrero.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Estado de México, Hidalgo y Puebla.

Las lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas, posible caída de granizo y fuertes rachas de viento durante las tormentas, además de incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 3 de octubre de 2020:

Temperaturas mínimas de -5 a 0°C con heladas: Zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5°C y posibles heladas: Zonas montañosas de San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro Ciudad de México y Veracruz.

Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 3 de octubre de 2020:

Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California y Sonora.

Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit.

Pronóstico de viento para mañana 3 de octubre de 2020:

Evento de “Norte”:

Rachas de 80 a 90 km/h Istmo de Tehuantepec y con oleaje de 2 a 4 metros de altura significante en el Golfo de Tehuantepec.

Rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura significante en la costa sur de Veracruz, Tabasco y Campeche.

Rachas de viento de 80 a 90 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura significante en las costas de Yucatán, Quintana Roo.

Rachas de viento de 50 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas y Aguascalientes.

Mapa del clima de México/Foto: Conagua

Pronóstico del clima por regiones: