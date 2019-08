Sinaloa.- De jerarquía militar, Eduardo Arturo Bailleres Mendoza cuenta con estudios en Harvard, Estados Unidos, en administración pública, así como en servicio de protección federal. Ha estado al frente del penal de Culiacán desde finales del 2018.

Partiendo como base de los ejes de la reinserción social, ha impuesto como una política de administración y operación penal el respeto a los derechos humanos: «No es cuadrarnos, no es cerrarnos, es una apertura, una dinámica completamente diferente. Hubo un lapso de tiempo en el que este penal se cerró a todo, y empezó a explotar, algunos problemas como palomitas de maíz, a partir de que arribamos nosotros, empezamos a cambiar esas problemáticas, empezar a darle otra dinámica, y ahora tenemos otros resultados», aseguró en entrevista para EL DEBATE.

Destacó que ha generado una relación, que además de respeto, tiene apertura para resolver las peticiones de los presos y atender sus necesidades. Siendo esto la clave de lo que ha considerado un éxito, en voz de familiares y los propios encarcelados. Algo que, agregó, incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le ha comentado en sus últimas visitas.

«El respeto total y absoluto a todo, todas y todos. Todo lo que ellos (reos) deben respetar, a quiénes deben de respetar, tanto personal institucional como entre ellos mismos, y la atención que se les da a cada uno de ellos casi de manera personalizada», explicó.

Expuso que los problemas relacionados a los procesos jurídicos son las mayores peticiones que hacen a dirección los internos, personas que sienten que ya podrían tener derecho a beneficios preliberatorios. Abundó que también tienen peticiones relacionadas a situaciones sobre visitas y la documentación que deben reunir para aprobarse.

Bailleres Mendoza subrayó que entre algunas de las medidas que se han tomado se encuentra la autorización de diez familiares como visitas de seis que se tenían contempladas; agilizar trámites en grupos como mujeres, adultos mayores y de recién ingreso; además de erradicar por completo el cobro por distintos rubros.

Ha dado como resultado que también la familia esté contenta

Indicó que, a pesar de que la ley exige, pero no especifica el cómo, sí se ha logrado un ambiente de paz y armonía a través del diálogo, la conciliación, la concertación y no de la discusión: «Lo he trabajado todos los días, todos los días estoy hablando siempre con alguien, grupos o personas, específicamente por alguna situación de derechos humanos», contó.