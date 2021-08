¡Esto no se queda así! Vamos a seguir buscar hasta encontrarlos: Pati López, madre de desaparecido

Morelia, Michoacán.- “La primera vez que encontré un chico, tenía las manos atadas atrás, estaba hincado. Fueron sentimientos encontrados porque, la verdad, yo así no quiero encontrar a mi hijo”.

La señora Patricia López Rodríguez es una buscadora de personas desaparecidas en Michoacán y acompañante de muchas mujeres en diferentes estados de México que caminan en búsqueda de sus hijos, padres, hermanos y parejas.

Fue el 16 de marzo del año 2013 que la vida de Pati López tomara otro rumbo; a su hijo Pablo Sánchez López se lo llevaron Policías Ministeriales en el Centro Histórico de Morelia, sin hasta la fecha se conozca su paradero.

“Yo vendía frituras y lo que ganábamos entre los dos era para que comieran sus hermanas”, comparte para Debate la madre desde su hogar, donde no hay día que no pase por sus memoria y corazón su hijo Pablo, “la nostalgia de mi hijo no se me va a quitar jamás”.

Con un carácter determinante y objetivos claros, la buscadora ha sido acompañante de muchas mujeres que buscan a sus familiares vivos o muertos a través de las diferentes caravanas de búsqueda que organizan los mismos colectivos; unas veces en compañía de autoridades, otras no.

“Soy acompañante de otros colectivos, con otras mamás y en otros estados. Hacemos una logística, tanto de seguridad como de terreno; cuando desapareció la persona y después de”, comparte Pati, “cavamos, y ya cuando nos entra la adrenalina y vemos indicios, ¡a sacarlos!”

Sin embargo, confiesa, no está preparada para encontrar a su hijo sin vida, pese a los casi nueves años de desaparecido, pues el trabajo de búsqueda nutre su esperanza al lado de más gente que ha sido su compañera y refugio.

Al día de hoy, el caso de Pablo Sánchez se encuentra parado, afirma la madre, pero eso no ha sido impedimento para la continuidad de su lucha, aunque haya sido amenazada en reiteradas ocasiones.

“Cuando yo fui a gritar de mi hijo donde el desaparece, me empiezan a amenazar. Y van a ser siete veces las que me han amenazado que le baje. Sin embargo, vienen muchas madres en agosto y tengo que salir a gritar”.

En el marco de Día Internacional del Detenido Desaparecido, Patricia López llama a todas las personas que viven la desaparición de un familiar o amigo, a buscar, siempre seguir buscando y no perder la esperanza.

“Necesitamos juntarnos y necesitamos buscar porque no se pierde una cosa, se pierde una persona. Tenemos que, como familiar y como madre, dar para adelante, buscar encontrar y nunca perder la esperanza”.

Finalmente, Patricia López reitera que las y los buscadores de personas desaparecidas no buscan culpables y que lo único que desean es encontrar a sus familiares, por lo que no pararán hasta encontrarlos.

Lee más: Alfaro pide a AMLO por escuelas afectadas por ‘Nora’ en Jalisco

“Esto no se queda así. Y vamos a seguir buscando y vamos a exigirlos con vida. Porque yo no busco a mi hijo sin vida...”