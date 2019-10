Estranguló a su pareja sin querer mientras tenían sexo

Durango.- Ricardo confesó que asesinó a su pareja “sin querer”, cuando practicando sexo con estrangulamiento, en un hotel de paso en la capital de Durango, por lo que el hombre decidió entregarse a las autoridades por la muerte de la mujer.

Según su la versió, la pareja en algunas ocasiones practicaba sexo con estrangulamiento, bien fuera una bolsa, una camiseta, un pedazo de almohada en la boca o incluso con las manos, ella me lo practicaba a mí.

Sin embargo, dijo Ricardo, pareja de la hoy occisa, no se explica qué pasó “se nos salió poquito de control, ahí pues con las consecuencias ya sabidas".

Ricardo, declaró ante los medios que quería que respetarán su declaración, y que quedara asentada en el proceso que se vaya a llevar, que se estaba entregando voluntariamente porque se sentía muy mal por lo sucedido y la conciencia no lo dejaba tranquilo.

La pareja se encontraba en un hotel de paso. Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay

“Pues nada más que respeten mi declaración, lo que realmente pasó más que yo y ella y pues que se quede asentado esta declaración en el proceso que se vaya a llevar, ¿verdad?, yo me estoy entregando voluntariamente porque créame no me siento… la conciencia no me deja, me siento muy mal emocionalmente", comentó.

Cabe destacar, que la pareja solo convivía ocasionalmente, sin embargo, tenían un hijo en común, por lo que el hombre aseguró que jamás fue su intención quitarle la vida a la madre de su hijo, ya que fue algo que se salió de control y que asumirá las consecuencias.

Antes de que Ricardo se entregara; las autoridades seguian una linea de investigando por feminicidio, así lo informó Excelsior.