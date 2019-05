Estudiante mexicano es aceptado en 9 universidades de Estados Unidos

México.- Daniel Marín Quiroz fue aceptado en las nueve universidades más prestigiosas de los Estados Unidos, que ahora se "pelean" por él, ofreciéndole becas y hasta cubrir sus gastos de comida.

Las 'Ivy League' son ocho universidades privadas de Estados Unidos, consideradas de excelencia académica por lo que están dentro de las mejores del país.

Harvard, Stanford, Yale, Columbia, University of Pennsylvania, Duke, Brown, Dartmouth y Rice University, son las universidades que se pelan por Daniel.

Al estudiante de prepa del Tecnológico de Monterrey, le ofrecieron el 100% de beca, en todas las universidades excepto Yale. Harvard y Stanford, le ofrecieron cubrir todos sus gastos de comida y residencia durante sus estudios.

Rice me nombró "Trustee Distinguished Scholar" que me ofrece también una beca por mérito científico, y Columbia me nombró “Egleston Scholar” que me proporciona tutores personales y financiamiento para investigaciones, viajar a conferencias en el extranjero, o financiar proyectos personales como una startup