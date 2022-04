Estudiantes en Guanajuato piden justicia para Ángel Yael

León, Guanajuato.- La comunidad universitaria en Guanajuato y en México está de luto ante el asesinato del estudiante Ángel Yael Ignacio Rangel de 19 años de edad, estudiante de la licenciatura en agronomía de la Universidad de Guanajuato (UG), el homicidio suscitado la tarde del miércoles 27 de abril, se originó porque un elemento de la Guardia Nacional disparó a la camioneta en la que Ángel circulaba, el estudiante murió, una alumna más resultó herida de gravedad y otro joven se reportó con lesiones leves.

Esta situación ha ofendido de manera grave a la sociedad guanajuatense, el hecho se consumó en la comunidad el Copal, en Irapuato, Guanajuato, lugar conocido desde hace décadas como territorio universitario, pues es el hogar de decenas de estudiantes foráneos que son originarios de municipios de Guanajuato y de otros estados de la República Mexicana, al ser aceptados en la UG, residen en la comunidad el Copal por la cercanía con el campus, así llegan con la maleta cargada de sueños y su máximo anhelo inmediato, es poder titularse de una carrera por la máxima casa de estudios en el estado.

El elemento de la GN identificado como Iván Ibarra Blanco, es soldado policía militar, ya fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Guanajuato, la respuesta que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comunicó, fue que el elemento: "tuvo un momento de confusión y desconcierto" mientras realizaba un operativo contra el huachicol.

Serán las autoridades, las encargadas de esclarecer la sanción que el elemento recibirá. Por su parte el Gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue ha condenado los hechos al igual que el rector de la Universidad de Guanajuato, quien exigió justicia y comunicó su apoyo a las familias de los estudiantes.

“Están para brindar seguridad, no para matar a nuestra comunidad universitaria”, mencionó Luis Felipe Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato.

Ante esta situación estudiantes piden justicia y el esclarecimiento de los hechos, estos son algunos de los comentarios que compartieron con DEBATE:

“Esta super mal, ya no tenemos seguridad ya no importa tu nivel, no importa que estés haciendo ya de plano si te toca te toca aquí, es muy triste porque sabes ya no va a llegar nunca a su casa y él se salió de su casa, pues las ganas de estudiar de hacer algo de su vida y pues ahorita ya no puede, el gobierno debe poner cartas en el asunto que arregle las situaciones porque ahorita todos estamos corriendo mucho peligro”, expresó Felicia Alejandra Tella Hidalgo, estudiante de la licenciatura en odontología.

“Fue algo muy injusto ya que prácticamente no estaba haciendo nada malo como para que la policía reaccionará de esa forma, la verdad que feo para la familia saber que tu hijo no volverá, obviamente saben que se sale de fiesta y todo pero que ya no volverá, que yo dejé a mi hijo bien y ya nunca lo voy a ver, que feo hasta se me pone la piel chinita, que se haga justicia porque la policía siempre abusa de su poder, siempre cualquier cosita ya es demostrar más fuerza, poder, todo”, comentó María Andrea Vázquez, estudiante de la licenciatura en administración de negocios en entornos virtuales.

“La verdad es que no se me hace nada ético o sea con qué derecho vas por la vida y le arrebatas la vida a un ser humano solamente por tu mera decisión, no me imaginó cómo han de estar sus papás, tú como papá mandas a tu hijo para que venga a la escuela, estudie, claro que como foráneo sales y haces y deshaces mil cosas porque no están aquí tus papás, pero tus papás tienen la confianza ahora sí, en la ciudad, en el estado, en todo de que a ti no te va a pasar nada y de pronto les marcan y les dicen que alguien, una autoridad mayor le disparó a tu hijo, ¿por qué? sin algún motivo ni razón, es muy injusto”, manifestó Frida Laguna, estudiante de negocios internacionales.

La llegada de la Guardia Nacional a las calles de Guanajuato y de la República Mexicana ha sido una decisión que el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como necesaria y fundamental, en su estrategia de seguridad nacional, sin embargo, los estudiantes después de lo acontecido compartieron ya no sentirse seguros si una patrulla pasa cerca de ellos, perciben a elementos con desconfianza, el terror ya llegó a la comunidad universitaria, así lo han expresado de viva voz los estudiantes.

“Para empezar hay que cambiar al presidente o sea desde ahí yo había escuchado anteriormente que ya iban a quitar a policías de ciertos lugares y a todo, no sé si se hizo, no me meto mucho en la política y que la Guardia Nacional era ahora quien iba a estar cuidando todo, no sé porque motivo o razón, creo que vivimos en un país demasiado corrupto en donde neta no tenemos, principios, no tenemos valores y muchísimo menos como autoridad, creo que son personas demasiado déspotas que nada más por tener un puesto en el gobierno sienten que ya tienen su vida asegurada y pueden hacer y deshacer con las personas y vida de otros”, comentó Jaqueline Gallardo, estudiante de la licenciatura en negocios internacionales.

“Se me hace súper fuerte que ya no solo nos tenemos que cuidar de la gente mala, así como normal, sino que ahora no puedes ni siquiera confiar en tus autoridades que se supone que están ahí para ti, para cuidarte, ahorita tienes que desconfiar de todos cuando se supone que no debería ser así, que ellos están para brindarte justamente seguridad que ya ni siquiera puedes confiar en ellos”, comentó Diego Segura, estudiante de la licenciatura en negocios internacionales.

La comunidad universitaria pide que se dé a conocer la verdad de los hechos:

“Que se aclare si realmente hubo un motivo para hacerlo que yo creo que no, aunque tengas la autoridad no tienes que... puedes pararlo, pero no tendría por qué dispararle, que se haga justicia con el elemento que le disparó, aunque esto no vaya a traer de vuelta al compañero, pero pues sí que lo encarcelen porque fue un delito, no importa que estuviera uniformado, tiene que pagar por eso”, sentenció el alumno de negocios internacionales, Diego Segura.

Ayer se reunieron decenas de alumnos de la Universidad de Guanajuato en rectoría en la capital para pedir justicia a través de pancartas y manifestación, pidieron al Gobierno Estatal se esclarezcan los hechos. Las calles de Guanajuato se llenaron de las voces al unísono “ni una abeja menos”, “la colmena te respalda”, refiriéndose a la mascota de los equipos deportivos e identidad que define a la Universidad de Guanajuato, desde hace décadas, sus alumnos se reconocen metafóricamente como abejas de la colmena y piden justicia para Ángel Yael Ignacio Rangel de 19 años de edad, asesinado a manos de un elemento de la Guardia Nacional.