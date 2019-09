Evacúan a 787 por 'Lorena' en Baja California Sur

Baja California Sur.- Ante la aproximación del huracán "Lorena" a Baja California Sur, un total de 787 personas han sido evacuadas a 18 refugios habilitados en el municipio de Los Cabos.

Durante la sesión del Consejo Estatal de Protección Civil, se informó que los albergues fueron abiertos desde ayer a las 20:00 horas.

Del total, 426 personas se encuentran refugiadas en Cabo San Lucas, 151 en La Ribera, 140 en San José del Cabo, 45 en Santiago, 15 en Miraflores y 10 en Santa Cruz; se espera que en las próximas horas el número aumente.

Asimismo, se informó que se tiene previsto abrir otros dos albergues en el Municipio de La Paz: uno en Universidad Autónoma de Baja California Sur y otro en la localidad de El Carrizal.

Hasta el momento, Los Barriles y San Bartolo, en la Paz, han registrado las mayores precipitaciones, en donde han ocurrido pequeños derrumbes en carreteras sin afectar la circulación vial.

Esta mañana en Los Cabos también ya comenzaron las precipitaciones.

El Gobernador Carlos Mendoza Davis llamó a la población que vive en zonas de riesgo a resguardarse en los refugios habilitados.

"Quien vive en zona de riesgo ya sabe lo que pasa en el lugar en donde se encuentran, asumamos que eso que ha pasado en otras ocasiones, va a pasar y pensemos de manera inteligente y tomemos decisiones bajo esas constantes", comentó.

"No nos esperemos hasta el final para cuando tengamos el agua en los aparejos estemos tomando decisiones de manera desesperada, trasladarse ahorita a un albergue es un tema muy sencillo, no hay lluvia, no hay agua, si no pasa nada, no tenemos ningún problema en regresar a nuestras casas, pero si sí pasa luego pudiera ser tarde para estar tomando estas decisiones".

Autoridades reportaron que los cuatro aeropuertos de la entidad operan con normalidad, sin embargo, las aerolíneas han cancelado 13 vuelos.

Los puertos de Cabo San Lucas, San José del Cabo, Los Barriles, La Paz y Santa Rosalía, están cerrados a la navegación.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dio a conocer que el suministro de energía se encuentra estable y opera con normalidad, mientras que Pemex informó que hay suficiente abasto de combustible.