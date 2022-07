Evade Edil de Urique crimen en la Sierra Tarahumara

Ciudad de México.- Daniel Aarón Silva Figueroa ha tenido dos mandatos como Alcalde de Urique. El primero entre 2013 y 2016, siendo militante del PRI, y el otro, a partir de 2021, cuando, como aspirante de Movimiento Ciudadano, obtuvo 2 mil 901 votos, contra los 2 mil 93 de Heberto Langarica, de Morena.

Urique, lugar de barrancas en rarámuri, está enclavado en la Sierra Tarahumara.

De acuerdo con Reforma, en la elección para Gobernador, en ese municipio triunfó Alfredo Lozoya, conocido como "El Caballo", quien obtuvo 2 mil 434 votos por 2 mil 398 de la actual Mandataria panista María Eugenia Campos, y 2 mil 203 votos de Juan Carlos Loera, el candidato de Morena.

Lozoya es el jefe político de Silva. Nació el 13 de mayo del 1980 en Hidalgo del Parral, Chihuahua, y se ostenta como empresario minero del Grupo Minero Lozoya, un negocio familiar en la región de Parral.

Ex Alcalde reelecto de ese municipio como candidato independiente, "El Caballo" se convirtió en un candidato polémico. Urique fue de los cinco municipios que ganó en la elección por la gubernatura.

En esa región, el voto condicionado por el crimen ha ido asentándose. Aunque fueron comicios disputados, Silva y Lozoya salieron adelante.

Terminados los comicios a principios de 2022, Lozoya fue detenido al cruzar por la frontera chihuahuense rumbo a Texas. Él alegó un "problema administrativo". El tema tenía que ver con la propiedad de dos aeronaves que no le cuadraban a las autoridades del HSI estadounidense (Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional).

Lozoya pagó una fianza de 200 mil dólares, según se difundió públicamente.

El poder de Silva y Lozoya en zonas de la Tarahumara es creciente. Sin embargo, el incidente más grave ocurrido en los últimos años en Urique no mereció mayor atención del Edil.

El asesinato de Paul Berrelleza, un afiliado al programa Sembrando Vida; de Pedro Palma, un guía de turistas, y de los sacerdotes jesuitas, Javier Campos y Joaquín Mora, no fue atendido por Silva.

No sólo porque el Edil no estaba en el pueblo el día de los crímenes, sino porque no acudió a ninguna de las ceremonias luctuosas a pesar de la importancia de los sacerdotes en el desarrollo de la región y de que prácticamente todo el pueblo acompañó a deudos.

En el caso de los religiosos, las ceremonias se realizaron tres días después de los asesinatos. Primero en la capital Chihuahua, posteriormente en Creel, después por varios municipios hasta llegar a Cerocahui, localidad de Urique.

Sí acudieron la Gobernadora María Eugenia Campos; el Secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, y el delegado de la Secretaría de Bienestar federal, Juan Carlos Loera. Ni el Alcalde de Urique ni el presidente Seccional de Cerocahui estuvieron presentes.

En una entrevista con la periodista Sandra Rodríguez, del Diario de Juárez, Silva declaró haberse enterado de los crímenes "por los medios de comunicación" y no haber ordenado acciones de sus policías.

"Desconozco en ese momento de los hechos, desconozco ahorita cuál fue el proceso en el momento de que se situaron los hechos, si pidió auxilio la comunidad (el jefe de la Policía Municipal), o sea, eso sí lo desconozco de ese momento", expresó.

-¿Dónde estaba cuando ocurrieron los hechos?, se le preguntó a Silva.

"Yo, exactamente, el domingo yo estaba en Urique, cuando estaba el juego (en Cerocahui), el domingo".

-¿Usted vio el juego?

"No, yo no estuve en el juego, yo estaba en la cabecera municipal de Urique porque el lunes tenía que salir a una reunión a Chihuahua".

-¿A qué hora se enteró (del crimen)?

"Yo me enteré hasta el lunes por la tarde de los hechos".

-Fueron el lunes al mediodía "Ya por la tarde, más o menos, nos enteramos nosotros, igual, cuando salió por los medios".

-¿Se enteró por los medios?

"Sí, exactamente".

-¿Qué explicación daría sobre la presencia de este grupo criminal?

"¿Cómo, en qué aspecto?"

-En el sentido de que se trasladaron, entraron en la iglesia () ¿cuál fue la respuesta de la autoridad, o la explicación de la autoridad?

"Sí, cada comandancia, cada sección tiene sus dos o tres policías, dependiendo de las lejanías o el acercamiento; por ejemplo, en la cabecera municipal ahí tenemos de ocho a 12 policías ()

-¿Cuántos policías había en Cerocahui, por ejemplo?

"Debe de haber habido unos tres, más o menos () en ese día".

-¿Qué le reportaron sobre los hechos?

"Sí, mire el que puede arrojar un poquito más de información es el director de Seguridad Pública del Municipio, de antemano a él ya lo han estado abordando, ya lo han estado visitando las autoridades ahí".

Silva no se interesó por los hechos y no entabló contacto con familiares de víctimas.

Los operativos federales y estatales se realizaron sin su concurso. Las indagatorias ahora lo colocan como un sospechoso, al menos por omisión respecto a la actividad del grupo criminal de "Los Salazar" y del homicida José Noriel Portillo Gil, conocido como "El Chueco", aún prófugo.

El área dominada por "Los Salazar" va desde el poblado de Creel, en el municipio de Bocoyna, pasando por Urique, Témoris, Morelos, Chínipas, Batopilas, y comunidades de Sonora y Sinaloa.

"El Chueco" pertenece a "Los Salazar", brazo armado del Cártel de Sinaloa, que el 23 de marzo de 2017 asesinó a la periodista Miroslava Breach.

La Secretaría de Seguridad Pública de Chihuahua, apoyada por fuerzas federales, desarmó a los 50 elementos de la Policía municipal de Urique y detectó que las pistolas y fusiles de asalto de la corporación no tenían registro ni licencia de portación de la Sedena.

Policías estatales y elementos de la 42 Zona Militar decomisaron 41 armas largas, 15 cortas, 39 cargadores y 869 cartuchos, informó el Gobierno estatal.

Otro sospechoso es Samuel Pocare, el director de la Policía de Urique, quien ya había estado en el cargo en la administración de la alcaldesa panista Mayra de Jesús Díaz Gutiérrez (2018-2021).

Conforme las indagatorias no acreditó el examen confianza en 2019.

"El Chueco" sigue desaparecido, impune. Ejecutó a Paul Berelleza, al guía de turistas Pedro Palma, a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora. Una línea sólida de investigación tiene que ver con la cobertura de políticos que le permiten actuar sin castigo.

Armando Berelleza, hermano de Paul, el ampáyer de los juegos de béisbol, había huido por la sierra durante 15 días. Desde Choix se comunicó con su padre donde fue rescatado.

El cuerpo de Paul Osvaldo, de 22 años, fue localizado en el Cerro Colorado, ejido de Cerocahui.

Armando se encuentra en calidad de testigo protegido. Y "El Chueco" y Daniel Aarón Silva siguen sin aparecer.