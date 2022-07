Ex agente de la DEA dijo que Caro Quintero ya no era capo, solo "traficaba mariguana para sobrevivir"

La tarde de este viernes en el municipio de Guachochi, Chihuahua, fue detenido el narcotraficante Rafael Caro Quintero, por integrantes de la Secretaría de Marina y del Gabinete de Seguridad.

El capo de la droga más buscado desde hace 36 años por las autoridades de los Estados Unidos y fundador del Cártel de Guadalajara, aún cuenta con órdenes de aprehensión en país vecino por el asesinato del agente de la DEA, Enrique 'Kiki' Camarena.

Sin embargo, en la actualidad se encuentra lejos de ser el llamado 'Narco de Narcos', como fue conocido en su momento, pues de acuerdo a una entrevista del exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, Mike Vigil, a Milenio, ya sólo trataba de sobrevivir.

“Ya como te digo, ya se le acabó la época de ser capo... Él está en Sinaloa, pero sí viaja de vez en cuando a Sonora, porque la única cosa que él ha conocido toda su vida es el narcotráfico, entonces, puede mandar sus cargamentos de marihuana, pero ya no es capo”.

Además desmintió que estuviera relacionado con el Cártel de Sinaloa; Rafael Caro Quintero desarrollaba sus actividades en Sonora en menor escala y sólo se escondía en la sierra de Sinaloa.

“Si ellos (el Cártel de Sinaloa) incorporaran a Rafael Caro Quintero, pues eso les va a calentar la plaza", explicó sobre porque Quintero no trabaja con 'Los Chapitos'.

“Lo que sí está tratando de hacer es tomar un poco de control del estado de Sonora, pero de que sea un mafioso de gran escala, no”, apuntó Virgil.

Asimismo señaló que sólo se dedica al tráfico de mariguana, pues no cuenta con los contactos ni los cultivos para poder producir otras drogas como cocaína o heroína.

“Sí, pero no en gran escala, ellos en realidad son marihuaneros. Trafican marihuana, yo creo que ni tienen contactos para la venta de coca, no tienen la capacidad para producir fentanilo, metanfetamina, no tienen los cultivos para producir heroína. Entonces, el negocio de ellos es marihuana, pero Rafael Caro Quintero ya no tiene la capacidad para traficar grandes toneladas de marihuana. Yo creo que está ganando dinero, pero no mucho”, dijo.

Ya había sido liberado en 2013

Cero Quintero fue liberado en agosto de 2013 en México, tras cumplir 28 de 40 años de cárcel, en Estados Unidos aún se ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por su cabeza.

Pero en 2015 el Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito con sede en Guadalajara, acató un fallo de la Corte, y de nueva cuenta efectúo órdenes de aprehensión en contra de Rafael Caro y Ernesto Fonseca, por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro y homicidio calificado.

Esto por el asesinato del agente de la DEA y el piloto mexicano Alfredo Zavala Avelar, además Caro debía cumplir con los 12 años de prisión restantes de su condena inicial.